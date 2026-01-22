黃國昌諷刺卓榮泰下戰帖後「龜縮」 綠黨團：跳樑小丑

民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜回應輿論。 圖：擷取自民進黨團/臉書

[Newtalk新聞] 今年度中央政府總預算持續卡關，行政院長卓榮泰昨公開下戰帖，表明願與在野黨直接辯論，民眾黨主席黃國昌呼應喊「好膽麥走」，國民黨團也放話來舉行三場電視辯論，但行政院發言人李慧芝卻說，國會就是最大、最好的公開平台，呼籲儘速將總預算付委審查。遭藍白兩黨批評「龜縮」。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（22日）則抨擊， 藍白不要只想著要透過其它媒體做這些花拳繡腿的作秀，

面對卓榮泰喊話辯論，行政院卻澄清是在立法院做預算審查。黃國昌開嗆：「堂堂一個行政院長，說要辯論卻馬上龜縮回去，怎麼會怯弱成這樣？賴清德總統所任命的行政院長，這樣沒有勇氣、沒有擔當，是不是應該考慮親自上陣？」

鍾佳濱則回擊，在野黨立委真的是薪水小偷、不幹正事，本來，政策辯論就是在國會舉行，國會有這麼充沛的資訊與完善的媒體報導，難道還要另外跟電視台租頻道、租時段嗎？立法院延會一個多月要燒掉人民多少納稅錢，最大的政策辯論平台不使用，還說要到外面去談，放著自己該做的事不做，去找人家單挑，尤其是最喜歡「釘辜支」的黃國昌。

鍾佳濱表示，民進黨團在這裡呼籲，藍白不要只想著要透過其它媒體做這些花拳繡腿的作秀，他們希望回歸落實到政策辯論，就讓總預算付委，讓行政院長到國會殿堂、最大的政策辯論平台，讓全台人民清楚看見，在野黨要說清楚，為什麼只先放行、施捨2％（總預算），卻擋下另外的98％。

民進黨團書記長陳培瑜也抨擊，他們一直以為，他們選出的是立委，但沒想到，藍白出現的是跳樑小丑，只會作秀三部曲，一、卡預算；二、演大戲；三、騙人民，這才是藍白在做的事情，她就用這些話來回應黃國昌。

