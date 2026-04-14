黃國昌證實李貞秀多次開口要錢 還嗆「這點錢拿不出來，我瞧不起」

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民眾黨主席黃國昌。資料照。廖瑞祥攝



民眾黨立委李貞秀昨天被中評會決議開除黨籍，並指出李曾經要求對價金額才願辭立委，但李發聲明駁斥要求「對價金額」一事。民眾黨主席黃國昌今（4/14）表示，李確實開口要求黨用金錢補償薪水、租金還有其他福利，甚至後續跟黨團總召溝通的過程中，還是不斷地提到錢。至於傳出李曾經脫口「如果黨連這點錢都拿不出來，我瞧不起」，黃國昌證實相關消息，並直言「很難過」。

黃國昌今天出席立法院黨團會議後受訪，對於李貞秀被開除黨籍，他先表示，整件事情讓人非常遺憾，前主席柯文哲當初在不分區立委納入新住民、中配代表，是希望實現共融社會的理念，「過去是這樣，現在是這樣，未來也是這個樣子。」他強調，這次李貞秀被開除黨籍，跟中配身份一點關係都沒有。

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黃國昌說明，4月7日在李貞秀總質詢前不到1小時，確實有個會議，起因是李貞秀跟柯文哲多次面談，李向柯表示，在總質詢結束以後，就會宣布辭去不分區委員，所以當天早上晨會結束後，他跟黨團主任陳智菡、黨秘書長周榆修找李貞秀討論細節，比如宣布請辭後，相關作業如何配合跟協助。

黃國昌說，沒想到李貞秀突然提出要求，表示要用金錢補償她的薪水、租金還有其他福利，李認為要先拿到錢，才願意去辭去不分區立委，「我是絕對不可能容許，也不可能同意這樣交換的條件。」他表示，不分區立委承載對選民的承諾，怎麼可能用金錢交換方式進行？

對於李貞秀發聲明駁斥曾經要求「對價金額」，黃國昌說，他覺得非常驚訝，因為當天李貞秀開口要錢，讓所有人驚嚇到不知道如何回應，他也馬上告知，黨絕對不可能同意這樣的要求，後來會議結束後，有完整會議記錄，與會人士都有簽名負責。

黃國昌透露，李貞秀不止只有一次開口要錢，後續黨團總召陳清龍持續溝通的過程中，李還是不斷地提到錢，甚至昨天在中評會開會時，李也承認有提到錢。

至於李貞秀嗆民眾黨「公開錄音檔」，黃國昌表示，那天會議有完整會議紀錄，也完整呈交給中評會，「請李貞秀自重，自己講過什麼話她很清楚，而且她不是只有在4月7日提出荒謬要求，繼續說謊傷害的不僅是民眾黨，對她個人而言恐怕不是好事。」

另外，傳出李貞秀要錢時，曾經脫口「如果黨連這點錢都拿不出來，我瞧不起」，黃國昌證實，李確實有講過這句話，他聽到的時候覺得很難過，「我沒有辦法相信我會聽到這樣的話，黃國昌怎麼可能會接受這樣子要脅式的要求？」

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