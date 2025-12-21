黃國昌證實民眾黨6主管請辭 理由全因「這件事」

即時中心／徐子為報導



為迎戰明（2026）年六都九合一大選，有多位現任民眾黨工有意投入議員選戰，黨內規定，應在就職1年前辭職。民眾黨主席黃國昌今（21）天證實，民眾黨副秘書長許甫等人將在本月24日（週三）請辭，所有投入選舉者都會依黨規辭去職務。





民眾黨今年8月通過「公職人員選舉提名條例」，規範地方黨部主委及副主委擬參加公職選舉者，應在該公職上任1年半前辭職；中央黨部一級副主管以上擬參加公職選舉者，應在該公職上任1年前辭職，否則不得登記參加黨內初選。



而民眾黨上半年也陸續更換地方黨部主委，包括北市議員張志豪、台中議員江和樹、新竹市議員李國璋等人，都依民眾黨內規卸下地方黨部主委職務。



媒體《聯合新聞網》盤點民眾黨中央黨部一級副主管有意參選的人，包括副秘書長許甫、新聞部主任吳怡萱、國際部主任林子宇、社發部主任張清俊、社發部副主任林志學、秘書行政部副主任蔡君婷等人，據了解，許甫等6人將於24日集體請辭，正式投入議員選戰。



黃國昌今受訪時證實，有意選公職的民眾黨中央一級主管，按照黨內規定就是怎請辭，許甫等人都會在24日請辭。





