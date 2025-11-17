黃國昌證實與鄭麗文周三下午會面 地點場勘確定再對外說明
蕭旭岑：不會談太多2026選舉細節
民眾黨主席黃國昌今天證實跟國民黨主席鄭麗文的會面在本星期正式舉行，目前時間預定在本周三（19日）下午。具體地點，待兩黨黨務主管跟工作人員場勘，確定後對外說明。國民黨副主席蕭旭岑今天說，雖然不會談到2026選舉等太多合作細節，卻是藍白雙方善意與誠意的展現；針對明年選舉藍白如何合作，他認為，民調協調會因地制宜，不會死板只用統一標準。
鄭麗文上任國民黨主席後，外界關心在野合作狀況，以及藍白兩黨主席何時會面。黃國昌上午受訪表示，兩黨黨主席見面，雙方幕僚及黨務主管有很多細節、行政工作要安排。跟鄭麗文的會面這星期正式舉行，目前預定的時間是這個周三（19日）下午。
黃國昌說，具體的地點，這一、兩天兩黨黨務主管跟工作人員會先場勘，確定後再對外說明。
蕭旭岑今天接受網路節目專訪時表示，這是鄭麗文上任黨主席後第一次與民眾黨會談，雖然不會談到2026九合一選舉等太多合作細節，但卻是藍白雙方善意與誠意的展現，讓台灣民眾知道，藍白有共同的願景、也都記取去年藍白合破局的教訓。
蕭旭岑說，這次會面是重中之重。至於2026選舉在新北、宜蘭、嘉義等地區，藍白會是如何合作，蕭旭岑說，選務工作由副主席兼秘書長李乾龍負責，民調協調會因地制宜，不會死板板只用統一標準。
蕭旭岑表示，2026選舉藍白合會將重點放在地方治理上，因為地方選舉人民在意的是經濟及民生，而非意識形態，民眾也知道，國民黨民生經濟的治理能力遠遠超過民進黨，台灣人是有智慧的，否則兩次大罷免的結果就不會是完封。
