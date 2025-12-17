黃國昌證實藍白密會「要長期抗戰」 綠黨團酸自證其罪：典型黑箱合作

行政院長卓榮泰日前宣布不副署已三讀通過的《財政收支劃分法》修正案，總統賴清德亦直指國會濫權立法，警告恐將台灣推向「在野獨裁」的憲政危機。民眾黨團總召黃國昌今（17）日在廣播節目中透露，昨與國民黨召開會議，並稱「大家要有長期抗戰的準備」，引發外界揣測藍白可能轉向街頭動員。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱痛批，此番說法形同自證其罪，藍白私下講好、再要求立法院長執行，正是典型的黑箱合作。

針對外界質疑行政院「不副署」是否與總統立場相左，鍾佳濱受訪指出，總統在咨請公布法律時已加註意見，清楚表達與行政院採取相同立場，雙方並無分歧，皆認為藍白版本的《財劃法》已嚴重侵害其他憲政機關職權，並衝擊國家財政永續。暴衝版《財劃法》不僅可能迫使未來公務員在執行時違反《預算法》、《公債法》與《財政紀律法》，更構成制度性憲政風險，因此民進黨團看不出總統與行政院在此議題上有任何不同態度。

另針對國民黨籍立委翁曉玲增列議程，要求行政院與總統府就「不副署、不公布法律」進行專題報告並備詢，鍾佳濱指出，依《憲法》規定，行政院向立法院負責，國會若要追究行政責任，正當程序即是依《憲法增修條文》第3條提出不信任案，而非以無止盡的專案報告取代憲政正途。若立法院真認為行政院失職，就應循憲政機制提出不信任投票，通過後閣揆須在10日內辭職，這才是對行政權最嚴格、也最正當的監督方式。

此外，針對「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」黨團協商，國民黨臨時喊卡，傳出民眾黨團總召黃國昌反對並揚言不出席協商。鍾佳濱直言，這是民眾黨一貫策略，面對爭議法案選擇缺席或不表態，藉此規避社會檢驗。上周年金表決時，民眾黨即未參與關鍵表決，實質上護航國民黨提案。

談及黃國昌公開表示藍白已開會並準備「長期抗戰」，鍾佳濱指出，這正是赤裸裸的黑箱協商。他回憶，黃國昌過去任時代力量立委時，最常抨擊藍綠黑箱，現在卻親口承認與國民黨私下談妥方向，再要求立法院長配合執行，「這不是黑箱合作，什麼才是？」既然黃國昌已自行揭露藍白私下協議，民進黨團將把此事攤在陽光下，交由社會公評，也呼籲藍白勿再逃避民主監督，正面回應憲政責任。

