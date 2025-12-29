黃國昌譴責中共軍演阻兩岸交流 再酸賴清德講話如井底之蛙

民眾黨主席黃國昌說，對於中共軍演，要表達嚴厲的譴責跟抗議；但他也要奉勸賴清德，講話若像井底之蛙，丟臉的是全台人民。（圖／董孟航攝）

總統賴清德近日接受專訪時表示，中國幾十年來沒有越雷池一步，是因為「實力不到」，該專訪於昨日播出；中共東部戰區今（29日）便宣布，組織陸軍、海軍、空軍與火箭軍，在台海周邊進行「正義使命-2025」演習，並將於明起進行實彈射擊。對此，民眾黨主席黃國昌說，對於中共軍演，要表達嚴厲的譴責跟抗議；但他也要奉勸賴清德，講話若像井底之蛙，丟臉的是全台人民。

針對中共發動軍演，黃國昌今於記者會上表示，民眾黨的立場一定要表達得非常清楚，對於中共在台海發動軍演，民眾黨表達嚴厲的譴責跟抗議，這完全無助於區域穩定及兩岸和平，而且只是把台灣人民推得越來越遠。

黃國昌表示，過去中共軍演沒有發生任何積極正面的助益，只是造成兩邊對立跟緊張，這一次中共軍演也是一樣，不會有任何什麼積極正面的效益，對於大家所期待的區域穩定、兩岸和平，甚至是兩岸人民善意健康的交流，造成的只有阻礙。

「至於賴清德，我是奉勸他，有時當一個總統，講話如果像井底之蛙，丟臉的不是他個人，是全體台灣人民。」黃國昌並質疑，賴清德不斷地強調國防自主、自我研發，大家都支持，民眾黨支持潛艦國造的立場也很清楚，但為什麼要先凍結50％？請向國人證明，第一艘500億的潛水艇潛得下去。

黃國昌質問，現在國造潛艦還在浮航測試，尚無潛航測試，台灣人蓋潛艦要花500億，日本同等級的只要150億，這是哪門子道理？若說因為剛開始學，要先繳一點學費，沒有關係，但錢也花了，現在潛水艇潛得下去嗎？

黃國昌批，更憤怒的是，賴清德高談國防自主，想正當化過去這幾年灑了這麼多的銀子，但他要請教一下國防部，連標準用的子彈都要用買的，這是哪門子國防自主？我國花了那麼多錢，改造了兵工廠，結果連最基本步槍用的標準子彈都做不出來，要花錢去買？這是怎麼回事？這是賴清德所講的國防自主嗎？

民眾黨隨後也發布聲明，對中共軍演表達嚴正抗議與譴責，重申若中共持續意圖透過軍事武力、恫嚇台灣人民，不僅對兩岸、區域關係穩定，乃至全球和平毫無助益，反而讓兩岸關係加劇緊張、民心越來越遠，加深區域安全的不確定性。

民眾黨強調，中國高談和平、卻持續以軍事恫嚇施壓，無助兩岸往來，只會把台灣人民往反方向推。呼籲中國應立刻停止破壞台海穩定的魯莽行徑，並應發揮身為大國之責，肩負起維護區域穩定，才能獲得台灣人民的認同。



