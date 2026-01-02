黃國昌變壯…小草讚：這種人才會做事！他秒PO林昶佐1圖嗆爆

政治中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌近年積極健身、飲控，無論是臉部線條、身形都明顯可見緊實。他日前趁著2025年末曬出成果照，1年內瘦了17公斤，從過往豐腴身材鬼轉成六塊肌，並把整個過程拍成紀錄片，令小草們佩服不已，甚至大讚黃國昌很自律，「這種人才會把事情都做好」。不過作家謝知橋看到一番言論，忍不住曬出駐芬蘭大使林昶佐的腹肌照，笑稱「照這標準，怎不乾脆讓林昶佐當立法院長？」

黃國昌去年底發出減肥紀錄片，坦言近期因被發現身形大消風，一度被猜測是否打瘦瘦針；不過他其實是在照表訓練、增肌減脂，1年內成功從94公斤減到77公斤，體脂也從不健康的34%，到如今精實的16%。黃國昌發出對比照後，不少小草留言大讚，「國昌哥哥好帥。腹肌有8塊」、「老師太猛了」、「太強了！這麼忙還可以練這樣」、「自律的人做什麼都成功」。

黃國昌變壯…小草喊：這種人才自律會做事！他秒PO「林昶佐腹肌照」1句嗆爆

黃國昌1年內從94公斤減到77公斤。（圖／翻攝「黃國昌」臉書）

對此，謝知橋發文表示，看到小草誇獎「看身材就知道國昌老師很自律，這種人才會把事情都做好」，他認為很好笑，決定附上林昶佐腹肌照反問，「照這標準，怎不乾脆讓林昶佐當立法院長？」貼文引發一票人共鳴，笑說「看身材的話林昶佐不只院長級別，根本總統了」、「這種身材好就是有紀律好棒棒的言論很北七，所以你要每個政治人物都健身才能選嗎」、「彭于晏也可以當院長」。

謝知橋曬出林昶佐的肌肉照，反擊「覺得黃國昌有身材等於會做事的搞笑標準」。（圖／翻攝「謝知橋」臉書）

謝知橋事後在留言區補充，有網友質疑，為何不能單純肯定黃國昌、林昶佐自律生活就好，他因決定有道理而置頂，可惜對方最終刪除。對此，謝知橋強調，對黃國昌的身材完全沒意見，因為他批評的是「覺得黃國昌有身材等於會做事的搞笑標準」，才會以林昶佐當例子，「結果冒出一堆人出來酸林昶佐沒當兵，完全沒想到黃國昌自己也沒當兵，有夠問號。」





