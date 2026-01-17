黃國昌買機票制裁就已開始！他曝美國「5招優雅外交冷暴力」：非常狼狽

政治中心／林昀萱報導

台灣民眾黨主席黃國昌11日搭機赴美國華府。（圖／翻攝自民眾黨臉書）

民眾黨主席黃國昌日前率團「旋風訪美」稱要談關稅及國防，但先是關稅被外媒破梗，美方也表態力挺國防特別預算，形同被打臉此行目的。企業顧問李宗穎揭秘「一張機票看懂美式外交」，表示由黃國昌買機票那一刻制裁就已開始，懂的就懂！

李宗穎16日在臉書發文以五點分析黃國昌美國行受到美國的優雅外交冷暴力，直言：「細心一點的人，只要看一下黃國昌一幫人的航班時間，就知道美國是怎麼『玩』他的。在外交禮儀與商務談判上，這就是標準的『垃圾時間（Garbage Time）』。」黃國昌的起飛與落地時間，顯示出他並不是某個重要會議的主角，而是為了配合美方官員，好不容易擠出來的十幾分鐘空檔，「航班時間，洩漏了底牌」，美方潛台詞就是「喔，你週日下午到？那我週一早上 8:30 只有 20 分鐘，你要就來，不要就拉倒」，所以他必須去遷就那個爛時間，導致航班，轉機轉機又轉機，非常狼狽。



第二，如果是 VIP 訪美，行程通常會安排「緩衝日」。也就是落地後，至少給你一天調整時差，先準備考古題，美方人員甚至來陪吃一頓輕鬆的早餐，當作會前會，幫你暖身。但黃國昌沒有，等著他的，是標準的「紅眼班機，落地即戰」。第三，真正的美方VIP，會有國務院官員、甚至外交安全局，一來就在現場對接。你飛了半個地球，結果來接你的、陪你的，還是只有台灣的駐外單位，這是掩蓋不了的「美方缺席」。

廣告 廣告

最殘酷也最直接說明問題的是第四點，這趟行程，據傳安排了好幾個美方相關部門的拜會，卻又遇上了外交等級的影像封殺。照理說，這是立委回台灣做「大內宣」最好的素材，雙方絕對會有攝影官隨行紀錄。但我們只看得到黃國昌在頂樓、門口、機場的自拍，唯獨缺了與美方關鍵官員的合影。

李宗穎表示，這在外交訊號上只有兩種可能，一是根本沒見到任何官員，只見到了窗口辦事員。二是見到了，但美方「嚴格禁止攝影」。「為什麼禁止？兩個原因超簡單。1，因為美方非常清楚黃國昌的低劣人格，拒絕成為這位黨主席的『人形立牌』，拒絕替他背書。2，美方拒絕讓他拿著官員合照，回台灣誤導大家『美國政府支持我』。」李宗穎直言，「有會面、無畫面」在外交實務上直接等於全面封殺。「除非你全程不對外公開，沒人知道你要來，這代表美方『影像禁運』，連一張照片的 credit，也不願意給他。」



第五，生理與心理的雙重刑求。「你搭著紅眼班機，轉機再轉機，時差、腦霧，一到 DC，就要去面對美方思緒清晰、準備周全的官員或智庫學者。在這種狀態下，人最容易情緒失控、邏輯斷裂，搞砸EVERYTHING。美方的算盤很簡單：『既然你自己要來，那我就塞一個讓你最難受的時間給你。』最諷刺的是：在台灣，是大聲咆哮的『國會戰神』，在美國，只是一個推著行李箱、時差嚴重、還在擔心等等見不到人的『焦慮觀光客』。」

李宗穎指出，美國人玩弄三流政客，根本不需要大聲咆哮，不需要罵髒話。而是給你有禮貌的微笑，再給你一個最爛的時間表，你就該知道自己什麼咖了。「我替它取個名字：美國優雅的『外交冷暴力』。抱怨 AIT 還沒出手？那是你外行看不懂。從黃國昌買機票的那一刻起，制裁就已經開始了。懂的就懂！」

更多三立新聞網報導

黃國昌訪美手插口袋惹議！網友翻鄭麗君合照對比 驚呼：外交規格差很大

藍白2026完蛋了！苦苓斷言：年底會被台灣人用選票教訓

黃國昌訪美反效果！她揭「臭不可聞」慘況：英雄變小丑

陳佩琪否認選台北！黃國昌稱「先讓民進黨傷腦筋」 柯文哲：她不會啦

