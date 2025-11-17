黃國昌質疑三接工程總預算增加未提報立院 中油：均依預算相關程序辦理
關於中油第三座液化天然氣接收站（三接）工程總預算議題，台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌今（17）日質疑，其總預算增加並未提報立院。台灣中油公司隨後鄭重澄清，依據行政院110年5月3日宣布「三接外推方案」辦理三接第3次計畫修正並調增投資總額為965億餘元及展延工期，嗣經行政院111年3月21日函復秉撙節原則辦理。台灣中油據此調整分年預算編列，核定增加的305億元分配於113至118年度，均依相關預算程序辦理，並無規避審查情事。
台灣中油說明，110年5月3日行政院宣布「三接外推方案」，中油據此辦理第3次計畫修正，投資總額由660億餘元調增為965億餘元，並展延工期至118年12月。嗣經重新調整分年預算編列，所報之分年預算105年度至112年度均無變動；核定增加之305億元係分配於113年度至118年度的分年預算。另111年度實際動支120.29億元，未超過原報立法院核定之111年度預算120.29億元。修正計畫增加之305億元亦於台灣中油112年預算書表達，送立法院審議，均依相關預算程序辦理。
台灣中油強調，依據預算法相關規定「年度預算應於會計年度開始一個月前由立法院議決，並於會計年度開始十五日前由總統公布之」，惟台灣中油105至113年度之預算皆至下一年度方審查通過。為避免國家重大工程計畫延宕，經立法院審查通過之重大工程計畫，台灣中油係依據總預算附屬單位預算執行要點規定，於辦理計畫修正並調整預算，報行政院核准依程序辦理。
