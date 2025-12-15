黃國昌質疑倒閣通過卓會下台？ 民進黨團批：看不懂憲法規定？

立法院民進黨團今舉行記者會。(記者方賓照攝)

〔記者謝君臨／台北報導〕針對「財劃法覆議案」遭立法院否決，府院傳擬「不副署、不公布」法案，並建議在野黨若不滿可提倒閣。對於民眾黨主席黃國昌質疑，提倒閣卓就會下台？立法院民進黨團幹事長鍾佳濱今強調，若「不信任案」投票通過，依憲法規定，閣揆一定要下台，這明明白白寫在憲法增修條文中，「黃國昌是不讀憲法，還是看不懂增修條文規定？」

「對於發起不信任投票，他們那麼沒信心嗎？」鍾佳濱於民進黨團輿情回應記者會上表示，國眾挾國會多數濫權擴權，通過倒行逆施的法案，甚至行政院提起覆議8度用過半數否決，現在要提出不信任案投票居然沒把握通過？若不信任案投票通過，依憲法規定閣揆一定要下台，「黃國昌看不懂憲法增修條文規定？」

對於黃國昌、國民黨主席鄭麗文抨擊府院「不副署、不公布」法案是「獨裁」。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤指出，將近2年的國會亂象，很清楚的看到，「在台灣沒有行政權的獨裁，只有立法院的獨裁，只有立法院一直以席次多數暴力踐踏民主原則。」若倒閣，藍白不信任的是行政院長卓榮泰，還是對自己沒有自信？

民進黨團書記長陳培瑜說，一直以來，黃國昌或國民黨黨團一直都說行政機關無能，說卓榮泰沒有辦法解決問題，「如果你們這樣認為，那為什麼不敢、不想，還是不能提倒閣？」倒閣之後要面對人民第一線的考驗，到底是誰在害怕再次被人民檢視，很清楚就是藍白害怕，所以不敢提出倒閣。

至於倒閣通過卓院長到底會不會下台？陳培瑜強調，憲法增修條文已經寫得很清楚，黃國昌應該是不願意看、不敢看，也不想看。

