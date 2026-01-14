黃國昌質疑國防特別預算 民進黨批混淆視聽

民眾黨主席黃國昌自美返台後召開記者會，質疑新台幣1.25兆元國防特別預算內容。民進黨發言人吳崢今天(14日)回應指出，政府提出的國防特別條例每個項目都很關鍵、缺一不可，黃國昌宣稱特別預算中有相當比例與對美軍購無關，此說法是意圖混淆視聽、誤導國人。兼任民進黨主席的賴清德總統也在中執會上嚴正呼籲朝野政黨儘速完成中央政府總預算及國防特別預算的審議，讓國家可以向前。

吳崢指出，國防特別預算除可強化戰力整建外，也將為國內產業帶來明顯效益，無論是軍購、商購或委製案，均會帶動國內相關製造與營建工程。依據國家公共建設投資就業效果模型推估，整體計畫可創造超過9萬個工作機會，產業附加價值預期超過新台幣4,000億元。

針對黃國昌聲稱民眾是透過美國國務院聲明才得知約3,000億元軍購項目的說法，吳崢反駁，表示國防部早在去年11月底即已對外簡報，清楚說明特別預算籌購項目，包括精準火砲、遠程精準打擊飛彈、防空反彈道與反裝甲飛彈、無人載具及反制系統、作戰持續量能相關裝備、AI輔助與C5ISR系統，以及台、美共同研發與採購裝備，並提出打造「空中重層攔截網」等七大目標。

至於黃國昌質疑軍售細目尚未通知，卻已有軍火商準備來台爭取預算，吳崢指出，行政院已於11月27日通過《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，並送交立法院審議，但國民黨與民眾黨已6度阻擋相關程序，至今連條例都不願交付委員會審查，更遑論討論軍售細節。

吳崢重申，台、美在國防議題上合作密切，對台灣安全與台海和平具有高度共識，黃國昌如今卻將反對國防預算的立場包裝成美方接受或授意，並非誠實態度。吳崢呼籲藍、白理性面對台灣的國防需求，支持特別預算進入實質審查，勿為政治操作犧牲國家安全。

另外，民進黨14日召開中執會，兼任民進黨主席的賴清德總統在會中發表談話表示，攸關台灣少子女化政策、長照3.0、AI產業發展、整體經濟動能與國防建設等重大政策的中央政府總預算案，以及關係到強化國家安全的國防特別條例，至今仍然遭到在野黨卡在程序委員會當中。

賴清德強調，台灣發展的腳步不能被拖慢，國人重視的福利不能被犧牲，國家防衛的安全更不能被耽擱。他再次嚴正呼籲朝野政黨順應廣大民意的期許，儘速完成排案，進行實質審議，並通過預算，讓國家可以向前、讓人民可以安心。(編輯：宋皖媛)