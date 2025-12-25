黃國昌質疑未設「少子女化辦公室」 行政院狠打臉：衛福部早在2017年成立

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

藍白主席今（25）早針對少子化召開記者會，黃國昌砲轟，民進黨曾說執政後要成立「少子女化辦公室」，但從未成立過。對此，行政院回應，事實上衛福部早在2017年就於部內成立任務編組性質之「少子女化對策辦公室」，跨司署共同研議相關政策。

針對黃國昌質疑政府從未成立「少子女化辦公室」，行政院回應，衛福部早在2017年於部內成立任務編組性質之「少子女化對策辦公室」。（資料照）

國民黨、台灣民眾黨今早召開 「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會，除提出未來要提案設立「台灣未來帳戶TFA」，由政府幫0到12歲的孩童設立帳戶，首次先投入5萬年，往後每年再存入1萬元，直到孩童12歲為止。

行政院發言人李慧芝稍早指出，事實上衛福部早在2017年就於部內成立任務編組性質之「少子女化對策辦公室」，跨司署共同研議相關政策，隔（2018）年中央政府進一步拉高層級，在行政院主導下，提出少子女化對策計畫，跨部會合作、推動各項生育支持政策，該計畫至2025年止，針對家庭不同階段不同需求，積極辦理各項教保服務、友善職場、育兒家庭支持及相關配套措施。

李慧芝表示，目前行政院已核定於2026年推出新一期「少子女化對策計畫2.0」，進一步對焦生育家庭各類需求與問題，降低國人生育成本，營造友善生育環境，另外因國家發展需要、回應社會期待，衛福部也將於2026年正成立兒童專責單位「兒少及家庭支持署」，以期能夠制定、落實更完善的兒少及家庭政策。

此外，少子女化對策計畫2.0預計推出「好孕3方案」，包括「擴大生育補助」、「試管嬰兒補助方案3.0」及「醫療性生育保存補助試辦」，然而「明年度中央政府總預算」立法院至今遲遲未審，無論是擴大或新增的補助項目，都會面臨經費問題，影響廣大生育家庭權益甚鉅。

