黃國昌質疑谷立言配合演戲 李慧芝：說法恐遭利用混淆國際視聽

照片來源：「行政院開麥啦」影片截圖

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前接受專訪時，批評美國在台協會（AIT）處長谷立言介入台灣內政太深，並質疑其配合行政院長卓榮泰演戲，相關說法引發外界討論。對此，行政院發言人李慧芝今（5）日於行政院會後記者會回應，已注意到相關說法在媒體與社群平台擴散，並表示該說法恐遭利用、混淆視聽，她呼籲發言應專業且謹慎。

李慧芝指出，關於AIT 谷立言處長的部分，政院有注意到相關的說法已經開始在中國的媒體跟社群上擴散。她強調，台灣對於全球的安全、繁榮穩定上，扮演非常關鍵重要的角色，並特別提到，包含谷立言在內，所有各國外交官在台灣，都是付出了熱情跟專業，來進行外交工作。

李慧芝進一步表示，稍早的時候美國國務院也說明，美國國務院跟AIT對於台灣要加強國防自主的立場是一樣的，也因此對於政治人物不專業且偏頗的指控，感到非常遺憾。政院要再次強調，中國對於台灣還有印太地區的侵擾跟威脅，無論是強度跟次數都是不斷在增加當中。

照片來源：「行政院開麥啦」影片截圖

「台灣必須要跟友盟國家來合作，提升自主防衛的能力才是正辦。」李慧芝表示，而且中國對台灣的威脅，也包括了分化台灣跟友盟之間的關係，因此黃前立委的說法可能會遭到利用，並且影響到國際社會對台灣的正確認知、混淆國際視聽，因此政院呼籲其發言，應該要專業而且謹慎。

照片來源：「行政院開麥啦」影片截圖

