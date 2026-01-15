黃國昌質疑軍購花去哪 她揭「藍白話術誤導大眾」：別把國防預算當政治提款機

黃國昌質疑行政院提出的國防特別預算沒花在刀口上，王婉諭痛批用話術誤導大眾。（鏡報李智為）

民眾黨主席、立委黃國昌率團訪美後，前（14）日返抵台召開記者會，過程中提及政院版的1.25兆軍購，並非全部都對美國購買，不過他認為台灣確實有強化國防的必要，但必須花在刀口上，民眾黨會提出自己的版本。對此，時代力量黨主席、前立委王婉諭昨（15）日po文，指黃國昌近日都是操作「資訊落差」，再嗆藍白應該停止用「資訊落差」的話術來誤導大眾，「別再把國防預算當成政治聲量的提款機。」

針對黃國昌近日的相關言論，王婉諭昨於臉書po文，提到黃國昌對軍購拋出了各種含沙射影的指控。對於不熟悉議事程序、也不了解特別條例、特別預算審查的民眾來說，這些話確實充滿誘惑。「但歸根究底，其實都只是操作『資訊落差』用來包裝的話術而已。」

王婉諭也分析黃國昌返台後，新增「1.25兆裡，只有3,000億是跟美國買武器。」「花這麼多錢，根本是債留子孫。」「美方根本沒有要求這麼多軍售預算。」這3點論述，但這些話，刻意忽略了幾個關鍵事實，首先是1.25兆是8年的總規劃，平均一年約1,500億元。「相較於每年超過3兆的政府總預算，完全在財政可負擔範圍內」；第二，所謂的3,000億，只是第一波對美軍售；第三，剩下的經費，包含其他對外採購與大量國產武器量產：飛彈、無人機、通訊韌性、後勤彈藥儲備，全都在內。

至於黃國昌還稱不滿意行政院國防預算版本，民眾黨將提自己的版本。王婉諭認為這個才是整件事情的核心，「實際上，多數人其實都沒有搞清楚，現在在審的，根本就不是『國防特別預算』，而是『國防特別預算條例』。也就是『母法』而已。」得根據母法，才能決定編多少錢、分幾年、買哪些項目。而母法的每一條，都必須進入委員會，逐條討論、逐條修正，「現在的問題是：藍白兩黨選擇直接擋在程序委員會，拒絕討論。」

最後，王婉諭提醒大家，不要懷疑中共侵略台灣的決心，也不要認為中共會等我們買好武器做好準備才侵犯台灣。「每拖一刻，中共武力犯台的可能性就增加一分。」讓國防特別預算條例進入委員會，好好審查，才是一個「忠於人民的在野黨」最重要的責任。她期盼台灣民眾黨、國民黨浪子回頭，「停止用『資訊落差』的話術來誤導大眾，別再把國防預算當成政治聲量的提款機。別為了一時的政黨利益，犧牲了根本的國家利益。」

