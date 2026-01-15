黃國昌質疑軍購預算遭打臉 韓瑩批黃混淆視聽：AIT支持政院版

即時中心／廖予瑄報導

民眾黨主席黃國昌11日閃電訪美3天，聲稱是要至華府向美方高層交流軍購、關稅等議題，並稱此行結束後，對國防部所提之軍購追加預算，反對決心只有更強烈，態度沒任何軟化，並表示將自提版本。對此，民進黨發言人韓瑩今（15）日表示，相關說法與事實不符，國防部及美國在台協（AIT）已經澄清，呼籲黃國昌停止混淆視聽。

韓瑩指出，國防部已清楚說明，8年期1.25兆元國防特別預算，執行期為2026至2033年，「其中約3,000多億元為國內產製，其餘為對外採購。」另外，AIT也早已出面澄清，重申支持政府版本，「黃國昌說法立刻破功。」

「行政院送請立法院審議的『強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例』草案，屬法律案而非預算案」，韓瑩強調，國會本就有完整機制可就草案內容進行審查、修正與把關，無須另提版本製造程序混亂。她痛批黃國昌，「至今未提出任何具體修正或補強項目」，卻宣稱反對院版，拖延建軍備戰進程。

韓瑩表示，國防部在國防特別預算的具體內容付委審查後，將會依法向國會說明；然而，藍白持續杯葛審查，還反過來指控黑箱，「邏輯自相矛盾。」

最後，韓瑩也呼籲黃國昌，應坦率支持行政院版，「儘速讓國防特別條例及總預算付委審查，才是真正為國家未來著想。」

