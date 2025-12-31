黃國昌質疑陳菊請假逾1年 監院被轟「肥貓院」回應了

黃國昌批評，陳菊已經請假超過1年，卻仍然擔任監察院長，質疑監察院是肥貓院。資料照



立法院司法法制委員會今（12/31）審查《政務人員條例》草案，民眾黨立委黃國昌質疑，監察院長陳菊請假迄今超過1年，卻無法可管，民眾黨支持此法，也衷心祝福陳菊早日康復，但一個政務官可以請假超過1年，也不在意外界觀感，是因為監察院是肥貓院，有沒有院長沒差。

黃國昌質詢時提問，「公務人員請假規則」第5條規定，公務員請延長病假可留職停薪，但超過1年未痊癒，應依法辦理退休、退職或資遣。為何陳菊可以請假超過1年？

廣告 廣告

銓敘部長施能傑指出，依「公務人員請假規則」，政務官可先請完事假、休假後，再請病假，2年內可以請1年假期，目前還沒滿1年，實際情況還要再去了解。

監察院列席代表、人事室主任劉佳慧指出，依「公務人員請假規則」，事假、病假、特休都要放進去算，可以請65天，如果有不能短期治癒的疾病，2年內最長不得請病假超過1年。

黃國昌質疑，所以先扣掉65天假之外還有1年？身為法律人真的聽不下去，即使依「公務員請假規則」，陳菊請假也早就超過期限，她到底是怎麼請假的？劉說，詳情不清楚，但陳菊都會依規定請假。

黃國昌也提到，總統賴清德日前公布由前立委黃適卓出任監察院秘書長，陳菊目前不在，人事案是誰提的？劉佳慧回應，有循程序請總統公布。黃國昌說，黃適卓曾因以不實言論抹黑對手被判刑，這樣的人還能當監察院秘書長？監察院應先整飭自己官箴。

更多太報報導

黃國昌脫了！秀精實肌肉 喊「寫真集不輸消防猛男」

曹西平疑因「一隱疾」過世 乾兒子：沒特別就醫

奇蹟？棄嬰寒夜啼哭「浪犬如哨兵圍一圈」守護 毫髮無傷存活