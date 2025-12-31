黃國昌質疑陳菊請假逾1年 監院：先用特休、事病假再延長病假

陳菊請假逾1年，監察院表示均依規定請假。（資料畫面）

民眾黨立委黃國昌今（31日）在立法院司法法制委員會審查《政務人員條例》草案時表示支持修法，指出現行制度下政務官請假缺乏明確規範，他以監察院長陳菊請假逾1年為例，質疑「無法可管」，對此，監察院人事室主任劉佳慧回應，陳菊依規定請假，先使用特休、事假及病假，之後才進入延長病假計算。

立院司法法制委員會今日初審《政務人員條例》草案，黃國昌於質詢中表態支持，他指出，陳菊自2024年12月請假，至今超過1年，他認為生病請假，人之常情，但國家仍要有明確制度，因此詢問政務官請假的相關規範為何。

廣告 廣告

銓敘部長施能傑說明，依《公務人員請假規則》，可先使用休假、事假與病假，若屬無法短期痊癒的疾病，2年內病假最長不得超過1年。劉佳慧則補充，陳菊因公職年資較深，每年享有約30天休假，並可依法申請事假與病假，1年原則上可以申請65天，使用完上述假別後，才會請延長病假，且新年度假別將重新計算，她強調，整體請假程序均依規定辦理。





更多《鏡新聞》報導

柯文哲1/2將赴立院拜會立委 民進黨團：拜會黨團即可

備戰2026！吳欣岱辭台灣基進秘書長 再戰港湖北市議員

超越1996年台海危機？中共火箭彈落點進入24浬內 「史上最接近」台灣