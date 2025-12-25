黃國昌質疑「少子女化辦公室」沒成立過 政院：2017年已成立任務編組

行政院發言人李慧芝指出，衛福部早在2017年就於部內成立任務編組性質之「少子女化對策辦公室」。（資料照片／行政院提供）

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今天（25日）上午舉行記者會，共同宣布推動「台灣未來帳戶」（TFA），黃國昌會中提到，自己準備相關政策研議時，衛福部卻告訴他「少子女化辦公室根本從沒成立過」。對此，行政院下午澄清，衛福部早在2017年就於部內成立任務編組性質之「少子女化對策辦公室」，跨司署共同研議相關政策。

黃國昌今天上午在「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力」記者會中質疑，民進黨上任時曾跟國人說少子女化是國安危機，將成立少子女化辦公室，他當立委期間多次質詢，要求相關部會把會議紀錄交出來，但民進黨不斷搪塞、推諉；直到準備未來帳戶政策研議時，再度要求行政院、衛福部把少子女化辦公室資料交出來，衛福部終於說了大實話，「少子女化辦公室根本從沒成立過」。

對此，行政院發言人李慧芝指出，有關立法委員所稱「少子女化辦公室」，事實上，衛福部早在2017年就於部內成立任務編組性質之「少子女化對策辦公室」，跨司署共同研議相關政策，隔年中央政府進一步拉高層級，在行政院主導下，提出少子女化對策計畫，跨部會合作、推動各項生育支持政策，該計畫至2025年止，針對家庭不同階段不同需求，積極辦理各項教保服務、友善職場、育兒家庭支持及相關配套措施。

李慧芝說明，目前行政院已核定於2026年推出新一期「少子女化對策計畫2.0」，進一步對焦生育家庭各類需求與問題，降低國人生育成本，營造友善生育環境，另外因國家發展需要、回應社會期待，衛福部也將於2026年正成立兒童專責單位「兒少及家庭支持署」，以期能夠制定、落實更完善的兒少及家庭政策。

李慧芝細數，少子女化對策計畫2.0預計推出「好孕3方案」，包括「擴大生育補助」、「試管嬰兒補助方案3.0」及「醫療性生育保存補助試辦」，然而「明年度中央政府總預算」立法院至今遲遲未審，無論是擴大或新增的補助項目，都會面臨經費問題，影響廣大生育家庭權益甚鉅。



