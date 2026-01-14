黃國昌質疑1.25兆國防預算用途 國防部：軍購只需3000億非事實

民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌說，「1兆2500億裡面有一定程度的比例，跟對美的軍購沒有關係。」

結束訪美的行程後，民眾黨主席黃國昌立即召開記者會，直指日前行政院提出的1.25兆國防特別條例「黑箱」，表示反對的決心「更加強烈」，還預告民眾黨將自提版本，但會先等國防部提出相關報告。

民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌指出，「那涉及什麼其他的東西，我老實講，我也不知道，沒有人知道，可能只有賴清德才知道那些錢到底要幹嘛，那可能有一些軍火商的掮客知道。」

民進黨立委王定宇表示，「我們在國防預算分成軍投、作業維持跟人員費三大類，有關軍事投資的費用，怎麼會只有對美採購呢？」

國防部表示，因應中共複合式威脅，規劃以軍購、商購及國內產製等管道，編列8年、1.25兆經費，其中國內產製部分約3000多億元，其餘為對外採購，強調所謂「對美軍購只需3000億」並非事實。

而民進黨立委王定宇重申，預算編列在憲法跟所有釋憲案都顯示是行政的權力，藍營則批評特別條例宛如「空白支票」，呼籲總統必須到立法院接受全民檢驗、進行國情報告。

而除了民眾黨主席赴美，外傳1月底國民黨也將帶隊前往中國，重啟中斷9年的「國共論壇」，陸委會提醒，依照兩岸條例不得涉及政治性協商，也呼籲注意社會觀感與國際視聽。

國民黨發言人江怡臻指出，「民進黨新潮流的洪奇昌，他帶團去參訪北京，到北京了之後，民進黨就說這是所謂的參訪互動，那國民黨或者民眾黨做任何的兩岸交流，就說這是政治協商，邱垂正主委還是看一看自己身為政務官，應該要嚴守行政中立的原則吧。」

對於確切時程沒有進一步證實，國民黨僅表示，有任何交流一定會按依法律規範與主流民意，而且符合對等與尊嚴的立場，一旦有具體結論，將第一時間對外說明。

