黃國昌質詢司法院施政計畫重複8成 多次要求提供比對結果未果
民眾黨立委黃國昌12日在立法院質詢司法院副秘書長,針對上次要求比對114年與115年施政計畫綱要的重複比例,追問比對結果,引發一場質詢攻防戰。
黃國昌表示,上次質詢時要求司法院比對今明兩年施政計畫的重複比例,副秘書長當場答應「遵照辦理」,但這次收到的公文回覆只有解釋為什麼會重複,並沒有給具體的比對結果。
當黃國昌追問重複比例時,副秘書長的回答從「高於一半」,經黃國昌質疑後改口「8成」,再被追問後又改稱「8成多」。黃國昌要求提供書面比對資料,副秘書長卻不斷以「我們有比對」「我們有報告」「施政綱要都是公開的」「資訊公開法該揭露的都揭露了」等說法迴避。
黃國昌在質詢過程中反覆要求超過10次「把比對的結果給我可以嗎」,並質問「有這麼困難嗎?這是密件嗎?是國家機密嗎?是不得公開的卷宗嗎?」副秘書長仍持續解釋政策內容,未正面回應是否提供比對資料。
黃國昌怒批:「不要透過用講的方式混淆視聽,讓大家覺得你們比對的結果有給我。我再說一次,你們比對的結果沒有給我!」他強調:「你答應我的事情要做到,履行上次的承諾。」
由於雙方僵持不下,黃國昌請召委裁示,表示「我們要這樣耗下去嗎?」召委表示會了解黃國昌的要求與司法院的回應,先請下一位委員質詢。黃國昌回應「你要當和事佬,我相信你」,這場質詢攻防才暫時告一段落。
