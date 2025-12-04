黃國昌質詢問「知不知Brussel多遠？」...詹凌瑀讚官員「冷回應」：讓他不道怎麼繼續作秀、自曝其短！

民眾黨立委黃國昌昨（3日）於立法院質詢司法院副秘書長王梅英時，問及司法院是否認同「買醬油的錢不能拿去買醋」，又問「從阿姆斯特丹到布魯塞爾多遠妳知道嗎？」提問內容與質詢議題毫無關聯；王梅英則從頭到尾冷靜簡答。對此，資深媒體人詹凌瑀大讚，看來對付黃國昌最好的方法，就是冷回他、不理他，「讓他不知道怎麼繼續作秀下去，他就會慌張、自曝其短」。

行政院長卓榮泰日前針對《財政收支劃分法》提出覆議案，除了提出新版《財劃法》會讓政府舉債超過上限，也質疑立院違憲侵害行政提案權，更引用前總統蔣經國和立法院長韓國瑜曾言，「買醬油的錢不能拿去買醋」。

廣告 廣告

對此，黃國昌昨日在會議上質詢王梅英時，突然詢問，「行政院長卓榮泰說『買醬油的錢不能拿去買醋』，司法院認不認同？」當時王梅英冷臉回應，「這個部分並不是司法院職權」。

之後黃國昌又問，「有沒有去過Brussel（布魯塞爾，比利時首都）？」、「從阿姆斯特丹（荷蘭首都）到Brussel多遠妳知道嗎？」王梅英則表示，「我個人有去過，但不知道他們是用什麼交通工具」。黃國昌澤接續說，「我可以跟妳講啦，一下阿姆斯特丹的機場，下去坐鐵路到Brussel，兩個小時，兩個小時！」

對於以上與主題毫無相關的質詢，詹凌瑀批評，黃國昌質詢問的問題，一下子醬油跟醋，一下子問人家有沒有去過Brussel、知不知道怎麼從阿姆斯特丹到Brussel，「跟質詢內容完全不相甘，亳無專業可言」。

詹凌瑀嘲諷，黃國昌從頭到尾大聲咆哮，但遭到司法院副秘書長冷回，「被無視看起來更急躁了，身體一直扭動，講話還結巴」。詹凌瑀指出，看來對付黃國昌最好的方法，「就是冷回他、不理他，讓他不知道怎麼繼續作秀下去，他就會慌張、自曝其短」。

最後，詹凌瑀建議，「從現在開始，立法院被質詢的官員應該同聲一氣，把蔥哥當作空氣，直到2026年1月31日為止」。

（圖片來源：詹凌瑀臉書）

更多放言報導

怒斥黃國昌「初選公平」全是謊！詹凌瑀指李有宜耕耘三蘆「結果子弟兵空降」：別演了，吃相太難看

凱思負責人李麗娟曝光、高翬悄解散耘力！詹凌瑀諷黃國昌「假面具要碎滿地」：還能笑多久？