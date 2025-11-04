黃國昌質詢詐案收200萬？律師轟「柯文哲2.0」：一罪一罰牢底坐穿

政治中心／程正邦報導

立委質詢與金流的「對價關係」爭議

《鏡週刊》今（4）日再爆出，民眾黨主席黃國昌在今年6月18日質詢法務部長鄭銘謙時，曾公開提及他「幫沈裕雄詐騙案很多忙」。然而，週刊同時揭露，沈裕雄之子沈淳浤曾於今年向「凱思國際有限公司」注資200萬元。由於黃國昌質詢內容與沈家個案高度相關，週刊質疑兩者之間存在形同收賄的「對價關係」。對此，黃國昌駁斥週刊報導，強調：「我揭發弊案、幫被害人發聲時，從來不會收受任何好處。」

週刊記者曝，查洗錢的「艾格蒙」組職恐再現台灣政壇。（圖／翻攝新台派上線）

跨國查緝組織「艾格蒙」介入？王義川：非空穴來風

針對此案，三立政論主持人李正皓在《新台派上線》節目中指出，許多媒體已跟進討論黃國昌遭指涉「香港資金」和「國安局查核」的議題，並強調「現在國安局針對黃國昌香港資金在查」。李正皓認為，若對週刊爆料不滿，應該立刻提告，但黃國昌目前仍選擇「等最後再一次算清楚」，態度「超怪」。

立委王義川則進一步解釋「艾格蒙組織（Egmont Group of Financial Intelligence Units）」，這是一個專門在全世界查緝跨國洗錢的情報組織，曾在台灣歷史上介入過「陳水扁家庭洗錢案」。王義川認為，《鏡週刊》既然已提到艾格蒙這麼敏感的組織，黃國昌若還不敢提告，便證明此事並非空穴來風。

律師：抓「股東名冊」比對質詢個案，恐成「柯文哲2.0」

熊大律師陳君瑋從法律層面分析，直指此案的關鍵在於尋找「凱思國際的金流」與黃國昌質詢之間的對價連結。陳君瑋將黃國昌的處境比擬為「柯文哲2.0版」，因為柯案就是透過USB中的人名與金錢（如「某某某匯了200萬」）來對應個案。

陳君瑋認為檢察官下一步就是專找「凱思國際」及先前曾被爆料的「耘力國際」兩個單位的金流，只要比對沈裕雄之子對凱思的200萬注資，與黃國昌質詢該詐騙案的時間點，兩者就能形成一張「股東名冊」與「個案質詢」的對照表，如同柯文哲當年的「人名與錢」列表。

陳君瑋特別點出黃國昌質詢時曾說「我就是有幫忙很多」這句話，喊話檢察官將這句話作為證據，因為這代表黃國昌在質詢前，已深度涉足此案。

陳君瑋指出，若黃國昌被查出多案，一案七年「一罪一罰」牢底坐穿。（圖／翻攝新台派上線）

「一罪一罰」 律師：黃國昌若不認罪，牢底坐穿

陳君瑋強調，此案重點在於「對價關係」，即「左手接受陳情，右手在立法院質詢」，中間是否有私下收受利益。他提醒檢察官，辦案時除了形式上的股東名簿，更要留意「隱名合夥或隱名股東」（即私下送錢但不列入股東名簿）。

若金流對價關係確立，黃國昌可能面臨的法律責任極為嚴峻，由於「一罪一罰」，陳君瑋參考徐永明案，若黃國昌不認罪，單一案子刑期至少從七年以上起跳。「假設對出來有好幾個案子，我看你這個牢底真的要坐穿了。」

目前王義川已用《國安法》對派狗仔跟監他的黃國昌提告，他也對黃國昌喊話，建議黃國昌告《鏡週刊》「最好告刑事的」，因為告民事隨時可以撤告或和解，且沒有誣告的可能。

