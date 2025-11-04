黃國昌質詢軍服採購案不單純？吳靜怡揪關鍵：打到柯友友！

論壇中心／王柏倫報導

民眾黨主席黃國昌狗仔爭議延燒，週刊4日再爆料，黃國昌質詢特定詐騙案，疑似也與金主投資「凱思」有關，且黃國昌猛攻國防部軍服採購案圖利「綠友友」，廠商關係人也出現前柯辦會計師端木正。政治評論員吳靜怡在《台灣最前線》節目中點出，這恐怕會成為黃國昌藉事藉端的鐵證，且打到的其實是「柯友友」。

國防部採購評比中，原由「興采實業」獲得第一，黃國昌懷疑背後有綠營色彩。吳靜怡指出，「興采」負責人在同一個地址還有另一家公司「神采」，而「神采」除了接過立委黃珊珊的案子之外，最大宗的還接前民眾黨主席柯文哲的委託案，包含製造外套、衣服、帽子等產品，如果按照黃國昌「連連看」的方式，攻擊軍服採購案，其實受害的是「柯友友」。吳靜怡也提到，軍服採購案最終得標廠商，其獨董又剛好是端木正，不禁讓人懷疑，怎麼「處處有關係」，而黃國昌介入標案，若涉及藉事藉端，恐怕會比質詢個案更加嚴重。

