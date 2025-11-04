民眾黨黨主席黃國昌的狗仔風波稍不完。鏡週刊今天（11/4）再踢爆，黃國昌就是拿錢辦事。因為她拿來養狗仔支付薪水的凱思國際，今年中收到來自成衣大廠臺雅集團董事沈淳浤200萬元的資金。巧的是，黃國昌先前在立法院質詢法務部長鄭銘謙的時候，突然提到沈淳浤的爸爸臺雅已故董事長沈裕雄被詐騙一案。更說出他幫了很多忙，被質疑這當中難道事有對價關係嗎。黃國昌對此又發火，他說他不會收受任何好處，對於報導內容他將走法律途徑。

廣告 廣告

法務部長鄭銘謙 vs. 立委（眾）黃國昌（6/18）：「起訴書上面寫得很清楚，真正的2100萬，沒有10億。怎麼會沒有10億呢？沒有10億，你要不要跟我打賭？」雞同鴨講，部長第一時間似乎還沒摸清頭緒，本是排定討論《少年事件處理法》，黃國昌質詢卻突然為台雅集團已故董座沈裕雄，遭女子以投資為由詐騙50億元出氣。

法務部長鄭銘謙 vs. 立委（眾）黃國昌（6/18）：「你知道嗎？早在你們處理這個案子以前，這個案子我幫了多少忙，我只是沒有公開講。」自爆私下「幫了不少忙」。現在週刊爆料，巧的是，豢養黃國昌狗仔的凱思國際，在今年中收到一筆200萬神秘注資，金主就是被害人兒子、現任台雅董座的沈淳浤。

鏡週刊資深司法記者林俊宏表示：「如果黃國昌你能夠藉著立委的身分，一手在立法院國會殿堂裡質詢部長，但你左手拿錢、右手質詢，這個過程當然就會形成對價。他可能會觸犯貪污治罪條例裡的不違背職務收賄罪，而這一條不管怎麼講，也是七年起跳。」立委（眾）黃國昌回應：「我黃國昌在幫被害人發聲的時候，從來不會收受任何好處。對於鏡週刊說我拿錢辦事，這種卑劣的行徑深感不齒，絕不寬貸，一併追究法律責任。」

鏡週刊資深司法記者林俊宏：「真正的問題，你只要回答凱思有沒有收200萬嘛？凱思跟你什麼關係嘛？李麗娟，你到現在也都講不清楚關係。」黃國昌狗仔案金流疑雲擴大，傳出境外資金流動，引起海外反洗錢組織「艾格蒙」介入。政治評論員尚毅夫分析：「艾格蒙是裡面有什麼其他金融情報中心發現異常？還是我們請求艾格蒙協助？」黃國昌「狗仔金流」疑雲持續擴大。





更多《鏡新聞》報導

黃國昌質詢遭爆拿錢辦事 疑踩對價紅線2／黃國昌嗆幫「綠友友老闆」洗白 林俊宏爆：與柯交好

黃國昌質詢遭爆拿錢辦事 疑踩對價紅線3／高翬寄存證信駁「鏡週刊」 意外自爆多項違法

黃國昌質詢遭爆拿錢辦事 疑踩對價紅線1／拿錢辦事？凱思遭爆收200萬 黃國昌質詢「金主父詐騙案」