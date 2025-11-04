黃國昌質詢遭爆拿錢辦事 疑踩對價紅線2／黃國昌嗆幫「綠友友老闆」洗白 林俊宏爆：與柯交好

鏡週刊更質疑，黃國昌為了成衣商金主，7月針對國軍軍裝採購案質詢，指控競標廠商興采實業老闆、總統府國策顧問陳國欽膽大包天，對此，黃國昌回應，週刊的報導是為了幫綠友友洗白。但資深司法記者林俊宏反擊，前民眾黨主席柯文哲跟陳國欽交好，還曾經帶黃珊珊去見他。

立委（眾）黃國昌（07/28）表示，「軍服採購的案子，這位國策顧問真是膽大包天啊。」今年7月底，民眾黨立委黃國昌痛批66億元預算的「國軍軍裝採購案」，投標商「興采實業」老闆是總統府國策顧問。

立委（眾）黃國昌指出，「對價關係時間軸切得這麼好。」他再揪出評審委員洪蒿輝，在開標後轉任興采獨董。但早在黃國昌質詢前，國防部就發現有利益迴避問題，撤銷了興采評選第一的結果。黃國昌揪著這採購案，如今遭鏡週刊質疑，恐怕是為了替成衣商「金主」打擊競爭者。

立委（眾）黃國昌回應，「我揭露違反利益迴避、獲取國防部標案的綠友友國策顧問，（鏡週刊）要幫他洗白欸。我的老天啊，怎麼有這麼惡質的報導。」鏡週刊資深司法記者林俊宏則表示，「柯文哲你們跟這個老闆都有往來，柯文哲的金主啊，跟你那麼好，還帶黃珊珊去。」

最終10月底決標結果出爐，由台南企業得標50億元，另一間裴樂決標16億元。引人注意的是，台南企業的獨董端木正，就是民眾黨政治獻金案的會計師，目前因涉偽造文書罪遭起訴，科技監控中。

立委（民）沈伯洋指出，「一直以來，我們有些立委有些壞習慣，就是在質詢的時候，不斷以個案為前提，這個都有瓜田李下的嫌疑。」對此，國防部回應，政府採購法並沒有規範獨董等成員，若有法律責任，得受限制採購。而台南企業公司確實是合格廠商。但黃國昌的質詢，備受綠委質疑是否為了個人人情，是正義還是利益，被打上問號。





