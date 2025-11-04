黃國昌質詢遭爆拿錢辦事 疑踩對價紅線3／高翬寄存證信駁「鏡週刊」 意外自爆多項違法

持續追蹤黃國昌一連串的爭議事件，鏡週刊日前直擊，他的小姨子高翬將耘力國際移至北市民生東路小巷，剛好就跟凱思國際掛名負責人李麗娟任職的安親班是同一地點。有趣的是高翬日前寄出存證信函給鏡週刊，提到這個地點並不是安親班，而是「她與高家親友自行聘請家庭教師至耘力公司替孩子上課」之處。對此，網紅四叉貓就發文批評，這個地點月租就要七萬五，有誰會花大錢替家族的孩子上課。

《鏡週刊》最新報導指出，高翬將「耘力國際」移到台北市民生東路小巷內，與凱思國際掛名負責人李麗娟任職的安親班位於同一地址，兩者關係相當緊密。

記者與附近居民對話時，居民表示：「私人轎車把小朋友帶進去。」「他的車是不是都很貴啊？」「對啊。」附近居民指出，經常看到高級車輛接送孩子進出安親班。

高翬則向《鏡週刊》寄出存證信函，強調民生東路的辦公室只是她與高家親友聘請家教，為未成年子女上課的地方。不過信中內容等於證實有「收學生」情況，被質疑形同經營「無照安親班」。

對此，網紅四叉貓發文指出，黃國昌在美國購買的賓士車，登記在小姨子高翬名下。針對高翬辯稱只是「家人專屬上課地點」，四叉貓痛批每月租金要價7萬5000元、連租6年，若只是家人上課，誰敢信？

律師李育昇表示：「從高翬的存證信函看起來，已經承認曾在該地址違法經營安親班。高翬突然結束經營，有可能是為了規避逃漏稅或違反消防法規等問題。」

黃國昌多次否認認識李麗娟，但外界質疑，他妻子為何將戶籍遷至凱思國際人頭負責人住所。加上200萬元神祕注資疑雲，事件持續延燒。

翻查過去立委涉貪案例，時代力量前立委徐永明因SOGO收賄案，一審判刑7年4月；前立委陳歐珀與高志鵬也因收賄案遭起訴及判刑。外界關注，黃國昌是否也將遭到檢調調查。

