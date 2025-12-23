黃國昌赴北檢告發不法關說 總統府：賴清德不介入個案

總統府說，總統賴清德尊重司法獨立。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 憲法法庭日前判決《憲法訴訟法》修法違憲，包括蔡宗珍等3位大法官未出席評議。有報導指出，府院曾找與蔡宗珍有深交的黨政高層溝通。民眾黨立委黃國昌為此痛批涉不法關說罪，並赴北檢告發。對此，總統府發言人郭雅慧今（23）日表示，總統尊重司法獨立，不介入個案。

黃國昌批評，民進黨的府院高層可以找人去關說大法官，哪個民主憲政國家會幹這麼可恥的事情出來？他強調，在政治責任追究上，誰去關說司法？總統府、行政院說清楚講明白，負起政治責任、請辭下台。

郭雅慧今晚受訪表示，對於司法，總統一直以來的立場都表達得非常清楚，就是尊重司法獨立，不介入個案，並沒有所謂施壓的情況。她說，這些特定報導，都是在沒有查證的情況下，以臆測、影射的方式進行報導，沒有評論的價值。

