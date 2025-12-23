黃國昌赴北檢告發「關說大法官」 總統府回擊：臆測報導無評論價值

即時中心／顏一軒報導

網媒《上報》21日刊載報導稱，大罷免期間，府院曾請黨政高層與大法官蔡宗珍進行溝通，身兼民眾黨團總召的黨主席黃國昌昨（23）日赴北檢告發此事涉及妨害司法公正罪嫌，惟被告目前不明確，仍待調查。對此，總統府發言人郭雅慧昨晚回應，總統賴清德一直以來對於司法的立場都表達得非常清楚，就是尊重司法獨立、不介入個案，以臆測或影射方式所作之報導，沒有評論價值。





郭雅慧、衛福部長石崇良與內政部長劉世芳，昨晚7時45分共同出席「全社會防衛韌性委員會第6次委員會議」會後記者會，並接受媒體聯訪，回應時事議題。

記者提問，有網路媒體報導指出，在大罷免期間，府院曾經透過黨政高層與大法官蔡宗珍溝通立場，黃國昌昨日赴北檢告發府院高層、司法官，想請教府方的回應。

郭雅慧指出，賴總統對於司法一直以來的立場都表達得非常清楚，就是尊重司法的獨立，不介入個案，並沒有所謂施壓的情況；至於這些特定報導，都是在沒有查證的情況下，以臆測、影射的方式進行報導，沒有評論的價值。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

