黃國昌赴北檢告"府院關說大法官" 綠反駁:證據拿出來

上週五尤柏祥等五位大法官，做出憲訴法修正違憲判決，讓憲法法庭恢復運作，但蔡宗珍等三位大法官認為判決無效，平面媒體揭露大罷免期間，府院高層就曾找人與蔡宗珍溝通，結果踢到鐵板，黃國昌質疑這涉嫌關說，赴北檢提告，民進黨團質疑具體人事時地物在哪，要黃國昌先把證據拿出來再對話。

赴北檢遞狀，民眾黨團總召黃國昌，稱要告發府院高層，涉嫌關說大法官。

朝野為憲法訴訟法修法隔空互槓。（圖／民視新聞）民眾黨立院黨團總召黃國昌：「憲訴法修正（去年）三讀通過，今年一月的時候覆議就被駁回，這五位綠色司法獨夫，為什麼整整拖了一年，才突然跳出來說憲訴法違憲，這幾個月原來他們（黨政高層），在關說司法。」

時間回到上週五，尤伯祥等五位大法官，做出憲訴法違憲判決，讓憲法法庭恢復運作，但蔡宗珍等三名大法官拒絕出席，認為判決無效，親藍媒體揭露府院高層早在大罷免期間，就曾找人與蔡宗珍溝通，但疑似踢到鐵板。

民眾黨立院黨團總召黃國昌：「總統府行政院誰下令找了誰，去跟蔡宗珍溝通，你們已經得意忘形到，大剌剌的在關說司法，我今天早上看到中國時報報導，說總統府說不回應，這種事情是你可以不回應的喔？。」

朝野為憲法訴訟法修法隔空互槓。（圖／民視新聞）民進黨立院黨團書記長陳培瑜：「黃國昌委員如果你要爆料，如果你要去檢舉，那就請你拿出具體的證據，我想你把證據拿出來我們再來對話。」

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱：「如果黃國昌委員，對於雜誌對他的爆料，他指責毫無實證或歡迎來告，那同樣的標準我們也請黃委員提出，到底具體的人事時地物在哪裡。」

綠營要民眾黨指控得拿出證據，而五位大法官作出憲訴法違憲判決，國民黨團也出招，將推"公投法修正草案"，讓憲法法庭判決，可經公投交給人民複決，民眾黨沒給答案，只說還要討論，綠營火力全開！

立委（民）吳思瑤：「對於憲法的條文有所疑義，可以啟動修憲的程序，修憲的公民複決是合憲的方式，現在他們依舊合憲合法的方式不用，去搞了一個直接將現法法庭的解釋，交付公民投票，這兩種方法一個合憲一個違憲，一個合理正當一個狗屁倒灶，黃國昌到底你是康乃爾大學，還是康乃馨大學。」

憲訴法修正引起的政治效應，朝野持續角力。

