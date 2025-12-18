黃國昌赴大學演講自吹「起碼可以當個部長」...張景森批「自我膨脹」＋「對公共責任輕忽」：證明文化素養低落！喊話學生「以他為殷鑒」

民眾黨主席黃國昌昨（17日）晚間前往中國文化大學演講，並在演講時稱，如果按照他的學經歷，「最起碼可以當個部長」。對此，前行政院政務委員張景森今（18日）嘲諷，「這種自我感覺良好的程度真是令人佩服」。他直言，黃國昌的談話反映出一種自我膨脹與對公共責任的輕忽，「拿自己的學經歷來驕其妻妾都不應該，拿它來說自己『起碼可以當個部長』更證明文化素養低落！」

張景森今日於臉書發文提及，黃國昌昨日在文化大學演講，宣稱以他的學經歷「起碼可以當個部長」。張景森直呼，「這種自我感覺良好的程度真是令人佩服！」他也點出，黃國昌的談話反映出一種自我膨脹與對公共責任的輕忽。

張景森說明，民主制度中，政治人物並沒有學歷或經歷的門檻。他直指，拿自己的學經歷來驕其妻妾都不應該，「拿它來說自己『起碼可以當個部長』，證明他（指黃國昌）的文化素養低落！」

張景森表示，政治職位是承擔公共責任、維護制度信任的角色，要求的是一定的道德底線。他直言，黄國昌雇用狗仔監視政敵、在立法院為個人或政治利益收受資金，「這已觸及政治道德底線，政治人格破產，甚至可能涉及貪污犯罪」。

張景森批評，如此行徑，連做正常人都會被瞧不起，去選立委、縣市長根本就選不上，更遑論「起碼可以當個部長」。最後，張景森喊話，「希望台下的學生看著他在上面口沫橫飛的時候，以他為殷鑒！」

（圖片來源：黃國昌直播截圖、張景森臉書）

