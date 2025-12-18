黃國昌赴文大演講 本人自吹自擂：以我學經歷「起碼當部長」

民眾黨主席黃國昌17日晚間赴中國文化大學參與「打開國會的門：政策、制度與學權的對話」演講。 圖：翻攝黃國昌ＹＴ

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌昨（17）日晚間赴中國文化大學參與「打開國會的門：政策、制度與學權的對話」演講，同場還邀請到國民黨立委吳宗憲，不少學生到場聆聽。黃國昌在演講時表示，如果按照他自己學經歷，最起碼可以當個部長。

黃國昌在演講中多次回顧自己過去走上街頭的經歷。他提到，今年 8 月 30 日曾與一群公民進行「走讀」行動，為的是關注台灣司法議題。一行人從中正紀念堂兩廳院出發，他笑說自己過去習慣稱那裡為「中正廟」，接著再走到愛國西路與中山南路一帶。當時整條道路遭警方封鎖，群眾與警方一度僵持不下，而當天體感溫度接近 40 度，他們在烈日下曝曬了將近七個小時。

他接著指出，事件最後以涉嫌違反《集會遊行法》告終，他因此被移送台北地檢署。今年已 52 歲 的他回憶，當天走出地檢署時，內心不斷自問：為什麼 52 歲的自己，會因為違反《集會遊行法》而站在地檢署接受調查？自己究竟在做什麼？

黃國昌坦言，當時在烈日下全身汗流浹背，卻因此成了犯罪嫌疑人、成了被告，甚至在地檢署內與檢察官激烈爭辯，這一切都讓他感到強烈的衝擊與困惑。

他還說，「我在想我是一個失敗的人，還是一個成功的人，因為按照我自己的學經歷，如果我當年做了不一樣的選擇的話，今天最起碼當一個部長」。

