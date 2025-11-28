黃國昌赴日遭親台大咖「拒見」？許甫竟喊「外交部出面」 詹凌瑀一句話嗆爆

即時中心／温芸萱報導

民眾黨主席黃國昌率青年團赴日交流，卻被媒體爆料遭多位日本重量級政要，包括麻生太郎、野田佳彥等親台大咖拒見，更沒想到民眾黨副秘書長許甫竟在臉書要求「外交部出面澄清」，讓風波延燒。對此，媒體人詹凌瑀昨（27）日在臉書痛批，政黨自辦行程層級不對等被拒，本就是準備不足，卻還怪政府沒幫忙鋪紅地毯，簡直是「巨嬰心態」。

黃國昌日前率青年團赴日本進行交流訪問，不過行程卻意外引發爭議。有媒體披露，黃國昌原本預期拜會多位日本政壇重要人士，包括麻生太郎、野田佳彥等親台大咖，但最後全數「婉拒見面」，吃了好幾個閉門羹，行程瞬間失色。消息曝光後，民眾黨副秘書長許甫竟在臉書發文，要求外交部出面澄清，引發外界側目。

黃國昌日前率青年團赴日本進行交流訪問，不過行程卻意外引發爭議。（圖／翻攝自民眾之聲）

對此，媒體人詹凌瑀昨日也在臉書發文，嘲諷這種做法根本荒謬。她直指，政黨自行安排的出訪行程，若前期聯繫沒做好、層級不對等，自然可能被日方婉拒，這是基本的外交禮儀。結果行程失敗，民眾黨卻怪政府沒協助鋪紅地毯，甚至還要求外交部跳出來幫忙「擦屁股」，讓她忍不住大酸「這到底跟外交部有什麼關係？」並批評這種「巨嬰心態」讓人看了滿頭問號。

詹凌瑀更語帶調侃表示，看著黃國昌出訪期間的照片，不知道是否因為在日本四處碰壁，壓力太大、操煩太多，髮量看起來似乎「又更稀疏了」。她還開玩笑說，國昌老師是不是出國太匆忙，忘記把「重要道具」帶出門。





