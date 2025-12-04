黃國昌赴東吳大學演講「拒直播拍照」...陳方隅列「26題」質疑黃過去立場：曾說要消滅國民黨，那現在是在？

東吳大學昨（3日）邀請民眾黨主席黃國昌到校演講，主辦特別規定不開放直播或拍照，據了解，在問答環節時，黃國昌稱國民黨親中、過去犯的錯要自己面對，不會幫藍營說話，更稱荒謬的是他與藍營合作還勞工五天假。對此，學者陳方隅傍晚發文表示，自己因事不在，錯過與黃國昌見面的機會令人扼腕，並列出26個心中很想請教的問題，提供給與會者參考，其中問題皆直指民眾黨貪汙、反紅媒、狗仔門事件，引發熱議。

陳方隅發文說：「黃國昌委員大大，即將大駕光臨敝校演講，由 東吳大學政治學系學生會 邀請。本人因事不在，很可惜必須錯過這次與黃主席的見面會，實在甚是扼腕。」他說，在這邊就來列一些心中一直很想要請教黃主席的問題，也供參加者們一些參考。



​陳方隅表示，以下完全不經任何google或AI，純粹發自「內心的支持與感動」，若有幸採訪黃主席，或者是參與黃主席的辯論活動，一定會有系統性地好好整理，以下就先全憑記憶來提問：

1.從近的事情開始問起，請問主席您2018年操盤選舉的時候，負責的區域全數失敗沒有一人當選，這次您要操盤整個黨的選舉，您打算採取什麼策略？

2.您在2019年因為民調落後而不敢競選立委連任，後來民進黨這邊由三個月前才臨時替補上陣的賴品妤成功逆轉勝。您是否到現在都還覺得顏面無光？這是您後來與中國國民黨合作並全力要拉下民進黨候選人的動機之一嗎？

3.現在您想要參選新北市長，民調同樣落後給國民黨人，您說要參選到底是真的嗎？還是這只是拿出來跟國民黨談判的一個策略而已？

4.您曾經說過民眾黨「不可能蠢到做假民調來騙自己」，結果去年大選完後大家發現民眾黨做的民調真的是非常離譜，難道真的是公布了假的數字嗎？當時公布第二名的數字是否只是為了再多騙一波政治獻金？您是否可以說說自己和求真民調公司之間的關係？他們真的有在做民調，還是您拿來影響輿論和偷拍政敵的工具？

5.您曾經說過貪汙不可容忍，如果柯文哲貪汙您一定第一個批判他。但現在檢方查到這麼多證據，為什麼你們黨完全否認到底？您曾說柯文哲主席吃便當都吃很快，所以不可能貪汙，請問這是什麼意思？您是在挑戰所有支持者的智商嗎？

6.您當黨主席之後，有把去年大選期間整個黨政治獻金浮報、亂報的帳查好了嗎？

7.2012年的時候您發起反旺中媒體壟斷的運動，當時我本人在海外讀書也是大力響應，在美國發起並參與海外聲援。當時您被旺中集團24小時跟拍，是否因為這樣您現在也成立自己的狗仔集團去偷拍政敵？您是否知道尼克森水門案？您的偷拍對象還比尼克森多很多，為什麼您不覺得這是錯誤的事情？

8.為什麼您現在跟旺中合作這麼愉快？不是說他們是「紅媒」嗎？是您帶頭上街抗爭的呢！還記得嗎？

9.您曾經大罵立法院長韓國瑜家族盜採砂石很可恥，後來進入立法院當同事之後，跟韓院長的關係還好嗎？

10.您也曾經大罵傅崐萁炒股和偽造文書很可恥，是什麼原因讓你跟他現在關係這麼好，甚至還有一起守夜直播、拍你的頭這種親暱舉動？是怎麼做到的呢？

11.您曾經罵顏清標家族、顏寬恒他們是可惡的黑道，而且您還指揮自己的狗仔集團偷拍他們家然後舉報給媒體，為什麼現在又跟他們合作？您偷拍的事情後來被揭露，您會擔心黑道們找你報仇嗎？

12.您還是學者的時候曾經講說，很多立法委員們選上就想做壞事，所以我們一定要去罷免他們，不能夠讓他們調高罷免門檻。為什麼你卻和國民黨一起調高罷免門檻？您還說過，國民黨會故意把罷免弄得很複雜、要交出身份證，然後您還說交出身份證就會讓人被詐騙，結果為什麼去年十二月卻幫助國民黨通過這個法案？

13.您曾經大力反對中國國民黨阻擋年改，那現在為什麼幫助他們反年改？您要怎麼對年輕朋友們解釋，反年改是對的事情？說好的公平正義呢？

14.您曾經大力反對公投綁大選，上街反對核電，大力反對國民黨保護黨產，認為他們無恥，認為黨產就是最不公不義的事情，現在為什麼態度轉變了？

15.現在AI浪潮來臨，您自己也身先士卒，用電腦偽造了檢察官的談話然後拿去質詢法務部長。您是否知道20年前有一位叫做王育誠的明星民代曾經做過這種造假內容質詢的事情，後來就退出政壇了。您現在用偽造的內容來質詢，是否代表著鼓勵偽造文書的行為？您認為學生們也應該學你的舉動嗎？

16.為什麼您在每一個地方都要咆哮，把話好好講清楚不是很好嗎？用咆哮的有辦法討論事情嗎？

17.您很喜歡直播，也很強調公開透明，但為什麼到校園演講卻不准許學生直播與拍照？

18.您曾經是反對服貿的主要支持者，也是太陽花運動的主要倡議者之一。為什麼您當年要背著所有夥伴，跑去密會蕭旭岑？當年你們談了什麼，是否可以與我們分享呢？為什麼你和柯文哲當年都大力反服貿，現在卻大力支持服貿？你們對中國的看法為什麼轉變了？

19.有人說你們從從「堅決反共」 轉變到「逢迎親共」，您有什麼回應？事實上，「堅決反共到逢迎親共」，這句話是您拿來罵中國國民黨的，結果您現在加入了這個行列，為什麼呢？

20.您曾經說「不要懷疑我要消滅中國國民黨的決心」，那現在是在？您在2016年當上立委後還有罵國民黨「恥度無下限」，還有講說堅信國民黨毫無悔改的可能，那現在加入他們的行為是在？

21.您贊同中資入股台灣科技業嗎？您贊同中資企業投資台灣的各行各業嗎？您對習近平政權有什麼看法？您是否認同國民黨主席說的，普丁是民選領袖？

22.為什麼要反對台灣加強自我防衛？您是否贊同國民黨的主張，認為台灣最好與中國和談、接受一國兩制的台灣方案？

23.您曾經批判國民黨的許多作為，並講說「喪失靈魂的法律人，不過是魔鬼代言人」您會不會覺得，跟翁曉玲等人一起推動違憲的法案，甚至凍結了憲法法庭，您自己就是魔鬼代言人？覺得很榮幸嗎？

24.民主政治講究監督制衡，但為什麼現在立法院可以凍結憲政機關、還可以跳過所有的審查程序？這是卡提諾法學見解嗎？



25.您以前不是大力主張「委員會中心主義」嗎？為什麼現在重大爭議的法案是連審查都沒有，三讀前才拿出機密版本，全世界有哪個民主國家是這樣的？我們現在立法院被許多人擔憂已經出現「人大化」的現象，您身為主導者，怎麼看這個打臉自己主張的無敵巨獸立法院？

26.那個曾經旗幟鮮明反共、反紅媒、反中國國民黨、反黨產、反黑道、反世代不正義、反服貿、反權貴、反黑箱的黃國昌博士，現在到底是在哪裡？眼前這位真的是同一人嗎？

(圖片來源：三立新聞網、黃國昌臉書)

