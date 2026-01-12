黃國昌赴美也能排協商！他酸：時間管理大師

▲黃國昌赴美照樣運籌帷幄！周軒揭立院協商排程酸：時間管理大師。（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌11日晚間率團，前往美國華府進行三天的訪問，遭民進黨狂酸畢業旅行、薪水小偷。黃國昌反擊，「為什麼民進黨腦袋想的，總是在如何鬥臭在野黨？即使犧牲國家利益，也在所不惜！為了台灣、為了解決問題，再忙再累，我們還是毅然起身，果敢行動。」對此，政治工作者周軒今（12）日發文指出，黃國昌人不在台灣，卻依然極具影響力，甚至展現出「時間管理大師」的精準與效率，在千里之外仍能遙控黨團運作。

貼出民眾黨黨團協商通知，黃國昌已排定於15日下午進行三場密集協商，內容涵蓋民眾黨版「不在籍投票法」、「醫療法」，以及藍白聯手提案要求「賴清德總統赴立院報告國防特別預算」。三場協商時間分別設定為50分鐘與20分鐘，卸任前夕仍以最高效率推動在野黨版法案，若15日協商未果，16日院會就有機會表決處理。

由於民眾黨不分區立委設有兩年條款，身為黨主席的黃國昌已在本月5日簽署辭職書，確定將於1月底交棒離職，任期只剩最後三週。周軒諷刺，黃國昌深知自己立委任期進入倒數計時，因此把握剩下的每一分鐘「運籌帷幄於千里之外」以完成任務，這番效率與責任感，著實令人感動不已。

