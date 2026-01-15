黃國昌赴美演很大？林延鳳揭「1大假象」：又壞又笨

政治中心／劉宇鈞報導

民眾黨主席黃國昌日前率團訪美，聲稱要談國防及關稅議題，但其正當性及身分卻遭到外界質疑。民進黨台北市議員林延鳳說，就她了解，是黃主動要去訪美，但黃只是立委，憑甚麼代表政府去談？真的就是「又壞又笨」、從頭騙到尾。

林延鳳14日在節目上表示，黃國昌從頭到尾都在騙，黃這次去美國，不是在演，就是在演的路上，之所以會這樣講，就是因為黃稱要去談關稅跟國防，她特別去查了一下，民眾黨訪美的4個人，除了黃以外，有哪個人的專業背景，是跟國際貿易、稅法、財經、軍事有關？從頭到尾都在演。

林延鳳說，她搞不懂，為何黃國昌要說些似是而非的話來騙人。（圖／資料照）

林延鳳也說，黃國昌憑甚麼代表台灣政府去談？黃就只是一個立委，從邏輯來講，這個叫做「又壞又笨」，就她了解的消息，黃是主動要去訪美、想要跟美方見面，黃現在卻把自己的立場包裝成是反對國防，且黃返台後，還形塑成是美國讓他這樣說的。

林延鳳直言，黃國昌到現在為止，還在講說反對1.25兆國防特別預算，然後還要告訴大眾，自己已經向美方表達，別把台灣立法院當成塑膠，但現在明明就是藍白不審預算，「你們自己把自己當塑膠」，她搞不懂，為何黃要說這些似是而非的話來騙人。

