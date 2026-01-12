即時中心／林韋慈報導

民眾黨主席黃國昌昨（11）日成立新北市競選總部後，隨即宣布將「快閃」訪美四天，對外宣稱此行將就軍購、關稅等議題與美方交流。然而，由於黃國昌並非政府部會首長，且將於2月卸任立委身分，外界質疑他究竟將以何種身分、會面哪些對象，民進黨立委沈伯洋、媒體人黃智賢也出聲批評。

綠營立委接連出面質疑，直言對此「嗤之以鼻」，不解黃國昌憑什麼談軍購與關稅。媒體人黃智賢更是火力全開，痛批黃國昌「不要臉」，直指「逃兵談什麼軍購」，她更狠酸，黃國昌此行究竟是要與美國海關還是移民局「會談」，更質疑一個從未服役的人，何來資格談軍購政策，更表示他關稅議題一竅不通。

立委沈伯洋則表示，黃國昌是在利用國人對制度流程的不熟悉，刻意製造政治假象。他指出，立委因公務理由出國並非不可，但前提是理由是否正當、充分。以關稅為例，相關談判有既定窗口，並非想談就能談；國防預算亦須先在立法院確認需求，再評估國內生產或對外採購，程序上不可能繞過立院直接對外接觸。沈伯洋直言，若這種作法合理，立法院國防外交委員會早就組團赴美討論軍購，這顯然並非正常的審議機制。他進一步指出，黃國昌此舉本末倒置，只是在利用資訊落差包裝自己，營造「高度關心國防」的形象，實質上更像是一場聲量操作，除了跟其他人比拚外，看不出實質意義。

黃國昌今（12）日也發文反擊，表示自己在轉機途中看到執政黨的反應，內心不禁感到悲哀，並稱執政者「擺爛」，他有責任挺身而出、撐起國家。

由於黃國昌並不具備官員身分，此行又屬臨時成行，不少人質疑為何不直接在台灣與美國在台協會（AIT）溝通。有網友戲稱，黃國昌在美國能見到的「最高層級官員」，恐怕只有海關人員。也有人爆料，黃國昌可能趁卸任立委前，申請每年可使用兩次、上限20萬元的「委員交流事務費」作為出國考察經費。

此外，亦有網友翻出黃國昌過去的貼文指出，據傳其身分證字號為「 F17」 開頭在美出生的兒子今年將滿16歲，屆時將面臨兵役相關問題，質疑此次訪美可能是為了處理私人事務。

立法院國會交流事務經費。（圖／擷取自國會頻道）





原文出處：快新聞／黃國昌赴美談軍購、關稅？沈伯洋批「資訊落差」欺騙國人 網：真正原因是這個

