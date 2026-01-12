黃國昌赴美談軍購 黃智賢嗆逃兵：你懂個屁啊

黃國昌昨搭機赴美，他強調將親自率團前往美國首府華盛頓，並會聚焦在國防軍購跟高關稅議題。（鏡報李智為攝）

民眾黨主席、現任立委黃國昌昨（11）日搭機赴美，他強調將親自率團前往美國首府華盛頓，並會聚焦在國防軍購跟高關稅議題，還會與美國的政府部門面對面會談。資深媒體人黃智賢今（12）日嗆黃國昌，「故意不當兵，逃兵的男人，要去談軍購？軍購你懂個屁啊？」

黃國昌這回閃電出訪美國，引起政界熱議。黃國昌今轉機時於臉書po文，「看著民進黨對台灣民眾黨此次訪美的反應，悲哀難過的情緒，油然而生。我們國家的執政黨，到底怎麼了？」他強調自己為了台灣、為了解決問題，再忙再累，還是毅然起身，果敢行動。「民進黨在背後的謾罵譏諷，反映出的，只是自身格局的低下。有這樣的執政黨，真是國家的悲哀、人民的不幸。」

廣告 廣告

黃智賢今在YouTube頻道「黃智賢夜問」開直播時，就批評黃國昌不懂軍購跟關稅，她還揶揄是沒有當過兵的男人，「故意不當兵，逃兵的男人，要去談軍購？軍購你懂個屁啊？」黃智賢還提到，美國在台協會處長谷立言幾個月前，就曾找黃國昌談了。

黃智賢更質疑黃國昌說要跟美國政府會談一事，提到每個人入進美國就會跟海關說到話了，這樣就算是美國政府；加上黃國昌的兒子之前被爆出是美國人，還是美國移民局要找黃國昌談兒子的事情？黃智賢再度揶揄反問「是不是啊？是要跟美國海關會談？還是跟美國移民局會談？」

更多鏡週刊報導

蔣萬安推免費營養午餐！多縣市跟進 王婉諭曝隱憂：免錢的最貴

女兒英國留學靠10張台積電！不敗教主曝已賺破千萬 不藏私傳授3重點

求職月薪32K！入職底薪不到30K 她感覺被騙求助網友：該逃嗎