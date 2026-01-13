黃國昌赴美！傳關稅降到15％ 林濁水酸爆：非正常人也非地球人

記者楊士誼／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前率團訪美，稱談論關稅、國防等議題，但根據外媒報導，台美雙方已進入談判的最後階段，美國將把關稅從20%調降至15%。前民進黨立委林濁水今（13）日諷刺，黃國昌過去毫無經驗，又無政府授權，但到美國一小時搞定關稅與軍購，「真神人也，聖人也，非正常人也，非地球人也。」

《紐約時報》在台灣時間13日引述知情人士消息指出，台美雙方已進入談判最後階段，輸美產品關稅將從降到15%，交換條件為台積電承諾在美國亞利桑那州興建5座新的晶圓廠。黃國昌也被政治工作者周軒諷刺「希望黃國昌下飛機了，還沒的話我們等他一下」。

林濁水發文表示，各國軍購、貿易高手和美方談判，既非要政府授權不可，而且再快，往往前後沒有幾個月，談不出什麼所以然，他諷刺，這次「黃大主席」雖然過去毫無經驗，又無政府授權，但是到美國一小時搞兩樣一起搞定，「真神人也，聖人也，非正常人也，非地球人也。」

林濁水也指出，台灣對美出超金額驚人．增幅更可怕。假如出口美國關稅真的降到15%，那縱使台積電需再加碼投資美國，也真是天大的勝利。

