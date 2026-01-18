黃國昌赴美1舉動掀議！「她」出訪合照對比網：規格差很大

政治中心／綜合報導



民眾黨主席黃國昌日前趕在2月卸下立委身分前，展開72小時快閃訪美行。雖然他自行定調本次為「精準訪問」，但實際見面對象與規格，似乎和傳統一般政黨訪美有所落差。對此，有網友就翻出行政院副院長鄭麗君訪美規格，直言是天花板與樓地板差異。





黃國昌赴美手插口袋掀議！網翻「她」出訪合照對比酸：樓地板與天花板

黃國昌一行人赴美與AIT執行理事藍鶯（左二）合影（圖／翻攝林子宇臉書）



黃國昌本次訪美行，雖然有和美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯合影，但位置是在戶外，且當時明顯有風勢，導致眾人的頭髮被吹得有些凌亂；至於鄭麗君與美方簽MOU的官方合照，出席人士包括行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮及駐美代表俞大㵢，在簽署MOU後與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）及AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）。除了在室內會議廳進行，桌上也均有名牌與麥克風，和民眾黨版本相比正式許多。

廣告 廣告

黃國昌赴美手插口袋掀議！網翻「她」出訪合照對比酸：樓地板與天花板

行政院副院長鄭麗君（右三）率團訪美，雙方拍板台美關稅15％不疊加。（圖／行政院提供）

政治評論員張禹宣在節目中分析，點出兩張照片的站位與場合差異甚大，嘲諷：「黃國昌的天花板，只是鄭麗君的樓地板。」也有網友認為國昌在與美方人士合影時雙手插在口袋，批判「正式場合手放口袋拍照很不尊重人」、「社交素養非常低」。

原文出處：黃國昌赴美手插口袋掀議！網翻「她」出訪合照對比酸：樓地板與天花板

更多民視新聞報導

黃國昌訪美72小返台「說1句」 周軒3字酸網笑：要演多久

林宸佑涉國安法遭押！1關鍵周軒曝事態嚴重：就民眾黨不懂

中天主播涉國安法怎露餡的？檢曝他「用自己帳戶」轉中國錢

