黃國昌跟國民黨反年改 吳靜怡：讓柯文哲信念變笑話

國民黨團推動「反年改」為本屆會期優先法案，並在昨（5）日及今（6）日於立法院司法及法制委員會排審，民眾黨團則同樣要跟進停砍所得替代率，立即受到外界強烈抨擊；其中，白營黨魁兼黨團總召黃國昌，擔任時代力量立委時主張力挺年改，現在卻與國民黨站在一起，更受到各界高度關注。對此，政治評論員吳靜怡在臉書痛批，「從罵王八蛋到變王八蛋，黃國昌讓柯文哲的年改信念變笑話！」。





吳靜怡今日在臉書表示，前台北市長柯文哲曾經嗆反年改團體王八蛋，而那句話，是一個改革者的直覺反應，但8年後黃國昌，卻高喊「停止調降年金」，要讓制度回頭、讓改革倒退，從罵「王八蛋」的人，現在變成「制度的守護王八蛋」，這場轉變，不只是政治笑話，更是對整個世代改革信念的背叛。「月領5萬的小草，在支持月領5萬退休金的公務員制度？向下剝奪、向上補貼！」。

針對柯文哲當年說過：「年改真正的問題，是用民國80年的人口結構，處理民國110年的人口結構。現在是領錢的人多、繳錢的人少，因此就垮掉」，吳靜怡指出，這句話是制度誠實的診斷，但如今藍白喊停年改，等於是說：「沒關係，讓下一代自己想辦法」。

她進一步認為，最諷刺的是，柯文哲的支持者，多數是月薪不到5萬的年輕人、基層上班族與自營小民，「他們在選舉時願意掏出的是一份便當錢、一杯手搖飲的代價，去支持那個對世代正義的理想，但世代正義就這樣被黃國昌在政治交換裡宰殺」。

最後，吳靜怡強調，當「小草」支持「老體制」，柯文哲的改革不再是翻轉未來，而是看著黃國昌的行動搭配過去柯語錄自我安慰而已！小草捐的便當錢，卻是豢養柯文哲口裡的那些「王八蛋」有夠諷刺。







