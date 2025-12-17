黃國昌跟藍營談「對付賴清德」？王義川喊「免驚」：沒招了！

論壇中心／王柏倫報導

行政院長卓榮泰宣布不副署《財劃法》，總統賴清德也錄製影片表達支持，引發藍白陣營不滿，民眾黨主席黃國昌接受訪問時，自爆昨（16日）晚有與國民黨開會，討論「對付賴清德」，並稱要「長期抗戰」。民進黨立委王義川在《台灣最前線》節目中分析，其實藍白現在已經「沒招了」，長期抗戰只是緩兵之計，不用擔心。

除了喊話「長期抗戰」外，黃國昌面對是否上街頭，只說謀定而後動，並強調有需要時自己會站在第一個。王義川推估，藍白這些說法只是在安撫各自的支持者而已，接下來不會有任何動作，只會「加減罵一罵」。王義川質疑，藍白要上街頭，訴求是什麼？要喊什麼？如果只嗆賴清德、卓榮泰獨裁，那根本無須上街，且萬一群眾被鼓動之後，開始喊「倒閣」，藍白恐怕會控制不住，因此他們自己也知道已經寸步難行。

原文出處：黃國昌自爆跟藍營談「對付賴清德」？王義川喊「免驚」：他們不會有動作！

