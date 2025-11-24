黃國昌踢爆迷你足協詐領逾1600萬補助款「只還2萬」 運動部4點聲明澄清

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

台灣民眾黨主席黃國昌繼去年踢爆中華民國迷你足球協會多項爭議後，今（24）日召開記者會，再控迷你足協每年接受政府許多補助，卻涉嫌提交造假、灌水的錯誤單據，詐領高達1614萬7164元的補助款；黃國昌指出體育署（運動部前身）甚至不斷拖延包庇，竟同意該協會分10年償還補助款，更在3月稱迷你足協已繳回103萬，實際上只繳回2萬元；對此運動部發出四點聲明澄清。

運動部聲明如下：

一、有關中華民國迷你足球協會（下稱迷你足協）溢領補助款一事，迷你足協已於113年8月27日繳回103萬3594元，總計須再繳回1463萬8864元，其中2案須繳回53萬1853元，將於114年全數繳回，目前均依期限繳納；另9案須繳回1410萬7011元，按比率分10年攤還。

二、迷你足協提起分期付款協商請求，原體育署係參採法規及與會計財務相關專家學者合議討論，並以能「追討全部欠款」為前提，才同意協會進行分期還款。本部全民運動署並請迷你足協務必依據規劃期程繳回溢領款項，倘若該會一期不履行或逾期履行，則視為全部到期，本部全民運動署將逕依行政執行法第11條相關規定移送行政執行署辦理行政執行，且迷你足協未繳清前，將依全國性體育團體經費補助辦法第9條規定，停止該會受理本辦法所定經費補助之申請。

三、本部全民運動署重申，包含原體育署及目前本部全民運動署處理迷你足協一案，承辦公務人員皆本於職權執行公務，包括會計師查核以及查核結果配合移送檢調。會計師查核部分原定6個月完成，但因10年單據資料龐大，會計師花費將近10個月才完成查核、驗證以及行政簽核程序繳交最後查核報告，並非原體育署刻意拖延，自始自終絕無包庇或拖延等情事。迷你足協核銷牽涉違法一案，目前已進入司法調查程序。

四、倘若本案有違法情事，本部全民運動署將配合檢調提供資料與說明。



