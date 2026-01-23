黃國昌躲死角22秒幹嘛？吳思瑤曝驚人動機

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者‘呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞]

民眾黨主席黃國昌19日在外交及國防委員會議中，將機密資料帶出會議室，質疑黃國昌有偷拍資料嫌疑，赴北檢告發涉犯國家機密保護法等案。民進黨立委吳思瑤臉書發文「大家一起來辦案」，表示在立法院紅樓樓梯狹窄、上下樓還要側身才能勉強通行，黃國昌與三位助理卻擠在這裡並停留，22秒的監視器死角，絕對足夠讓有心人士翻拍頁數不多的國防機密文件。

吳思瑤直指，黃國昌具備充分的「犯案動機」，民眾黨為了提出自家的軍購特別條例，迫切需要關鍵內容，她狠批黃國昌：「自己生不出來，只好偷！」黃國昌在監視器拍不到的樓梯間死角停留，可能是為了獲取機密資料。

針對這段消失的22秒，吳思瑤分享網友製作的示意圖，強調透過提告讓司法介入調查，才能徹底將犯罪者繩之以法。她認為，黃國昌與助理事先進入監控死角的行為，已嚴重威脅國安機密，不能僅以「不小心」帶過，必須接受司法機關的嚴厲檢視。民進黨團也向台北地檢署告發黃國昌涉嫌違反《國家機密保護法》，案件進入司法偵辦程序。

