即時中心／潘柏廷報導

2026年新北市長布局方面，民進黨確定徵召提名綠委蘇巧慧參戰，民眾黨則是黨主席黃國昌表態參選，至於國民黨的人選包含台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然；據《美麗島電子報》昨（22）日公布民調顯示，李四川代表藍營參選，即便在三腳督的情況下仍會獲勝，而黃國昌不論是藍白合或是單獨出戰皆會輸給蘇巧慧。對此，政治評論員吳靜怡今（23）日在臉書指出，藍白合不是萬靈丹，合錯人反而更慘。

據《美麗島電子報》公布「2026年1月新北市長選舉民調分析報告」顯示，若形成三腳督的局勢則會有兩種，第一為李四川代表藍營參選，將會以34.2%支持度贏過蘇巧慧32.7%、黃國昌15.4%；第二則為劉和然代表藍營參選，蘇巧慧會以36.2%支持度輾壓黃國昌22.7%、劉和然14.4%。

廣告 廣告

另，在藍白合部分，若推派李四川將以45.8%支持度大於蘇巧慧36.0%，但派劉和然則會以31.2%支持度輸給蘇巧慧41.3%，至於共推黃國昌儘管差距較小，但以結果論而言仍會以36.7%支持度輸給蘇巧慧41.8%。

快新聞／黃國昌輸到爛！新北選戰最新民調曝光 吳靜怡：藍白合不是萬靈丹

民眾黨主席黃國昌。（資料照／民眾黨團提供）

對此，吳靜怡今日在臉書以「新北不是鐵藍，而是人選的決勝！」為題提到，最新一份《美麗島電子報》新北市長選舉民調，從題目「新北市長是否該換黨做做看」來分析，支持國民黨繼續執政的比例僅 34%，而願意「換黨」的比例加總已超過 41%。

因此，吳靜怡認為，這代表新北市民對侯友宜的治理不反感，但對國民黨並沒有制度性忠誠，民眾黨有關鍵少數但不足以當選。

她分析，當選戰進入三腳督結構，情勢更加殘酷，「誰不會輸」成為關鍵，而李四川、蘇巧慧、黃國昌三人對決時，李與蘇只差約 1.5 個百分點，黃國昌穩定吸走約 15% 的選票，這代表藍白只要分裂，任何一點失誤，都可能讓綠營逆轉；而黃國昌會不會為了小雞佈局而硬選到底？就會成為李四川最大絆腳石。

綜合上述，吳靜怡進一步認為，藍白合不是萬靈丹，合錯人反而更慘，尤其李四川對蘇巧慧，藍白合之下才能有大幅拉開綠的可能；換成劉和然，反而讓藍白合立刻失效；若由黃國昌單挑蘇巧慧，雙方能能逼近，但黃國昌仍不足以取勝。



最後，吳靜怡強調，如果民眾黨前主席柯文哲堅持以民眾黨發展為選戰利益，對民眾黨來說，新北市長選舉不只是市長，而是議員選舉的戰場，黃國昌恐怕不可能為了國民黨而退選，黃國昌是關鍵變數，但不是終局贏家。





原文出處：快新聞／黃國昌輸到爛！新北選戰最新民調曝光 吳靜怡：藍白合不是萬靈丹

更多民視新聞報導

谷立言喊「自由非免費」挺1.25兆軍購預算 府籲立院別內耗、速審查

藍喊電視辯論、白叫陣賴清德 律師轟不務正業：就是不審總預算！

新北若三腳督誰贏面大？蘇巧慧、李四川差距曝光 這人慘被「甩尾」

