黃國昌輸慘了！新北市長最新民調曝「4人中墊底」 反感度飆破5成

即時中心／黃于庭報導

朝野各黨派持續布局2026九合一大選，新北市長部分，民進黨拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。根據最新民調顯示，若藍白合成功的情況下，黃國昌對上李四川、劉和然支持度皆大幅落後；要是藍白合破局，他更是4人當中民調墊底，且「不欣賞度」達到57.6%，位居4人首位。

《匯流新聞網》昨（21）日公布最新民調，在參選人知名度上，23.2%民眾知道蘇巧慧將參選新北市長，18.3%知道李四川有意參選，另有14.0%知道黃國昌參選意願，至於劉和然僅有5.0%，其餘66.4%則無明確意見。

若分析民眾心中「欣賞度」，有49.4%對於李四川表示欣賞，（19.0%非常欣賞，30.4%還算欣賞），24.5%不欣賞（17.7%不太欣賞，6.8%非常不欣賞），另26.1%無意見。至於劉和然欣賞度有21.9%（3.8%非常欣賞，18.1%還算欣賞），26.2%不欣賞（20.0%不太欣賞，6.2%非常不欣賞），另51.9%無意見。

蘇巧慧部分，有34.2%民眾表示欣賞（10.6 %非常欣賞，23.6%還算欣賞），42.6%不欣賞（22.9%不太欣賞，19.7%非常不欣賞），另23.2%無意見。黃國昌則有28.6%欣賞（ 9.4%非常欣賞，19.2 %還算欣賞），不欣賞度為4人當中最高，達到57.6%（22.6%不太欣賞，35.0%非常不欣賞），另13.8%無意見。

民進黨立委蘇巧慧。（圖／民視新聞資料照）

要是「藍白合」成功，共推一組候選人，李四川與黃國昌2人比較下，62.0％支持李代表藍白陣營參選新北市長，僅有21.4%支持黃國昌，另16.6%未決定。從交叉分析可見，國民黨支持者86.3%挺李四川，民進黨支持者則有65.8%挺李四川，14.4%支持黃國昌；民眾黨支持者則有69.7%支持黃國昌，28.1%支持李四川，中間選民55.0%支持李四川，9.0%挺黃國昌。

而國民黨如果改推劉和然，與黃國昌相比之下顯示，48.8％支持劉代表藍白陣營參選新北市長，僅29.8%支持黃國昌，另21.4%未決定。交叉分析顯示，國民黨支持者63.4%挺劉和然，民進黨支持者則有61.8%挺劉和然，12.8%支持黃國昌；民眾黨支持者則有88.0%支持黃國昌，9.7%支持劉和然，中間選民則有40.7%支持劉和然，12.5%挺黃國昌。

台北副市長李四川。（圖／民視新聞資料照）

不過，「藍白合破局」的情況之下，新北市變成3黨競逐，分別派出李四川、蘇巧慧、黃國昌對決，有39.1%支持李四川，35.7%挺蘇巧慧，16.1%支持黃國昌，9.1%未決定；若國民黨改派劉和然參選，蘇巧慧支持度則躍升龍頭，獲得39.5%支持，24.6%挺劉和然，另有23.1%支持黃國昌，12.8%未決定。

本次「匯流民調」由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年11月9日至12日晚間，調查對象為戶籍在新北市年滿20歲的新北市民。本次調查採用家戶電話與行動電話7：3結合方式，共計完成1200份有效樣本，其中市話851份，手機349份，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.83個百分點，調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。

新北副市長劉和然。（圖／民視新聞資料照）

