黃國昌轟封鎖小紅書「民主沉淪」 綠揭昔日提案打臉：明明也主張封網

〔記者陳昀／台北報導〕「小紅書」不配合我國政府打詐、資安檢測不合格、對政府發函已讀不回，遭內政部暫行封鎖1年。民進黨新聞部副主任黃子一翻出立法院公報，發現立法院民眾黨團去年5月曾提案修法，主張未在台灣設立公司、指定代表的平台，情節重大得停止網路服務，如今黨團總召黃國昌卻質疑「台灣民主什麼時候沉淪到竟然要去跟中國大陸的人學，要翻牆才能去使用特定社交媒體？」連打詐立場都能有所鉅變，令人震驚。

根據立法院民眾黨團去年5月22日擬具的「詐欺犯罪危害防制條例草案」，草案明定，網路平台業者及其代表人在中華民國無營業所或住居所，且未設立分公司者，應指定及提報法律代表，違反且情節重大者，主管機關並得召集專家審議會議令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取之處置。

廣告 廣告

黃子一指出，就算不評論這幾天發生的個案，單看民眾黨自己的提案，就能看出他們去年5月的立場依然還是，平台若知道內容涉詐，就應自行採取措施，若不配合，主管機關可通知其在合理期間內暫停服務。

​

對於這次只針對「小紅書」引發質疑，黃子一說明，不是只有這個平台有詐騙、也不是詐騙案多寡的問題，而是「只有這個平台完全不理政府」，行政院今年10月透過海基會函請小紅書母公司中國行吟信息科技(上海)有限公司依法提出具體改善作為，迄今業者無任何回應。

黃子一進一步表示，其他平台，不論是不是依然有詐騙，人家就是跟政府有溝通管道，政府要他們下架的東西找得到窗口、有流暢的溝通平台，就連另一款中國短影音app歷次開會都由其公司代表出席，並提供資料調閱與通報下架窗口。

黃子一感嘆，雖然他依然百思不得其解黃國昌在國家以及主權立場上的改變，但是連打詐這件事，都可以有如此巨大的改變，一樣令他震驚。

【看原文連結】

更多自由時報報導

內幕》拒為藍白亂政買單 綠祭「民意戰」雙軸線反攻

蔣萬安批禁小紅書「變共產黨」 劉世芳：是反對警政署打擊犯罪？

9圖卡詳解小紅書暫封原因 囧星人︰請多溝通、勿被挑動情緒

切割黃國昌？ 館長：「只是不爽」爆料二人通話內容

