黃國昌轟民進黨雙標：國務機要費除罪化零討論 怎沒人喊違憲？

立法院昨（18）日進行財劃法相關質詢，民眾黨立委黃國昌砲轟行政院「雙重標準」，指民進黨過去推動會計法修正、國務機要費除罪化及公投法修法時，同樣未經委員會討論、未經協商、未經院會逐條討論就表決通過，如今卻批評在野黨修財劃法違憲，質疑「民進黨做全部合憲，在野黨做全部違憲」。

黃國昌在質詢時拿出行政院送交立法院的書面報告，指出行政院認定財劃法修正案違憲的理由包括「未經委員會逐條審查」、「黨團協商沒有共識就強行表決」。黃國昌隨即反問，民進黨推動國務機要費除罪化時，委員會有沒有討論？沒有。協商有沒有協商？沒有。院會有沒有大體討論、逐條討論？也沒有。最後同樣表決通過，法官依新法判決讓相關人士獲免訴。

廣告 廣告

黃國昌進一步舉例，2019年卓榮泰擔任民進黨主席期間，公投法修正案同樣逕付二讀、未經委員會討論，過了協商冷凍期後直接二三讀通過，「按照卓榮泰的標準，這個公投法修法也違憲了」。

針對財劃法金額爭議，黃國昌指出行政院版給地方一兆2千億不違憲，在野黨版一兆1千多億卻被主張違憲，更驚人的是2012年民進黨黨版財劃法，以今日數據換算中央應給地方一兆5千億，「按照今天卓榮泰的標準，2012年民進黨怎麼可以提案修財劃法？」黃國昌痛批，這就是為何這麼多人說「綠能你不能」。

更多品觀點報導

國家為何失敗 不副署風暴下權力分立敲喪鐘

不副署的權力怪獸 爭得一時勝負 毀掉千秋民主

