黃國昌轟綠排考察浪費時間！林月琴秀數據狠打臉：難道你在說廖偉翔？

民眾黨主席黃國昌今（4）日稱，民進黨立委在立院當委員會召委時一直考察、亂排法案，浪費時間。民進黨立委林月琴反擊，以衛環委員會為例，擔任召委的廖偉翔排了9次考察，同為召委的劉建國排了6次，難道黃國昌是在說廖偉翔？她更表示，從考察的內容再到立法品質，民進黨都遠遠贏過藍白，不用拿來當逕付二讀的藉口，「記得跟國民黨說排考察是浪費大家時間」。

林月琴痛批，這就是民眾黨黨主席的水準？自己考不好、還怪別人考太好？她衛環委員會為例指出，上會期總共有15次考察，身為召委的廖偉翔排了9次，同為召委的劉建國排了6次，黃國昌是說廖偉翔一直考察、亂排法案、浪費時間？她表示，自己協助劉建國一同安排的考察，如失智症中心、興隆會所、復華照顧咖啡館、更生少年服務、康復之友等，都是為了解第一線運作的辛苦，哪一個是亂排？

林月琴反問，難道黃國昌的意思是長照不重要？失智症患者不重要？社會救助、弱勢青年、精神障礙不重要？她指出，這會期處理的身權法、兒托法、老農條例、衛福部組織法等，自己全程參與逐條審查。藍白誰和自己一樣？「我很肯定地說，沒有，因為你們根本不在乎把法案修好，只在乎最後來拍照收割」。

林月琴也表示，從考察的內容再到立法過程的品質，民進黨都遠遠贏過藍白，不用拿來當「逕付二讀」的藉口，「還有，記得跟國民黨說排考察是浪費大家時間」。

