黃國昌轟谷立言介入內政！AIT回擊「2句話」洗臉 他讚：罵人不帶髒字

政治中心／林昀萱報導

民眾黨主席黃國昌近日接受專訪提及關稅與軍購兩大議題，提到AIT處長谷立言「介入台灣的內政太深了」，谷立言配合行政院長卓榮泰演戲，表現得跟台灣行政官員一樣，這段話隨即成為中共官媒宣傳素材，以此稱「島內民意不滿」。對此，AIT也以兩句話直球回應，政治工作者周軒大讚AIT示範了什麼叫做「罵人不帶髒字」。

行政院版1.25兆國防特別預算持續遭藍白杯葛封殺，美國在台協會（AIT）多次發聲提及軍購的重要性，形容「自由不是免費，美國只能在盟友自助的前提下幫助」。黃國昌近日受訪卻批評「AIT介入台灣內政太深，表現得跟台灣的官員一樣」，更說谷立言態度跟華府落差很大。對此，AIT發聲明直球回擊：「AIT尊重台灣的政治程序，並期待立法院就如何支持台灣建立有效自我防衛所需的能力進行真誠的辯論。」AIT也重申，美國國務院與AIT已多次公開表示、並已向台灣方面清楚說明，「我們歡迎台灣宣布的400億美元國防採購特別預算。」

周軒大讚：「簡單兩小段話，展現出AIT的發言功力。」他以白話翻譯AIT言論，「第一段，AIT表示我們很尊重台灣的政治程序啊，我們很想看到你們的立法院趕快審查國防特別預算，趕快進行討論辯證什麼需要什麼不需要，反正你們有位立法委員整天要別人跟他辯論，那就來辯。」

周軒續指第二段絕了，AIT說我們歡迎的是台灣宣布的「400億美元國防採購特別預算」。400億美元，換算成台幣就是1.2兆，就是行政院的國防特別預算版本。不是民眾黨的「4000億維基百科版本」，直接洗臉黃國昌。周軒直言：「白話的說，AIT示範了什麼叫做『罵人不帶髒字』。」

