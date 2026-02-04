黃國昌轟谷立言「介入台灣內政」 周軒嗆：沒看過他批習近平、王滬寧

即時中心／綜合報導

政治工作者周軒今（4）日在臉書發文，點名聯合報刊登民眾黨主席黃國昌專訪，內容直接批評美國在台協會（AIT）處長谷立言。黃國昌指稱谷立言「介入台灣內政太深」，甚至質疑其立場與華府有落差。周軒痛批，這句話的主詞替換成「國台辦」、「王滬寧」或「習近平」，不僅完全適用，甚至毫不違和，但黃國昌從沒有針對中國官方或領導人說過類似的話，反而把矛頭指向谷立言。

周軒表示，黃國昌在專訪中指稱，AIT處長谷立言「介入台灣內政太深，表現得跟個台灣官員一樣」，甚至點名谷立言與行政院長卓榮泰「配合一起演戲」，並宣稱谷立言的態度「與華府落差很大」。對此，周軒直言，聯合報願意提供這樣的版面與舞台，讓黃國昌說出這些話，本身就已經「說明了很多事情」。

接著，周軒提到，黃國昌在卸任立委後，仍保有民眾黨主席身分，卻疑似意圖將民眾黨綁上國民黨主席鄭麗文「全面親共」的政治路線，藉此與前主席柯文哲做出明確區隔。他反問，以黃國昌的聰明才智，怎麼可能不知道「AIT處長的態度與華府落差很大」這種說法，連深藍支持者都清楚根本不可能成立。

隨後，周軒直言，AIT就是沒有掛出大使館招牌的美國駐台大使館，而AIT處長本質上就是美國駐台大使。如今黃國昌卻說，AIT處長的態度與華盛頓存在重大落差，「這是要騙誰？」

針對黃國昌指控谷立言「介入台灣內政太深」，周軒更痛批，若把這句話的主詞替換成「國台辦」、「王滬寧」或「習近平」，不僅完全適用，甚至毫不違和，但黃國昌卻從來沒有針對中國官方或領導人說過類似的話，反而選在此刻，公開將砲口對準AIT。

最後，周軒指出，李貞秀的爭議，本質上是法律與台灣政府執行力的問題；但李貞秀的頂頭上司黃國昌，才是台灣未來最可怕的「未爆彈」。他直言，這顆未爆彈的引信，已經快要燒到盡頭了。





